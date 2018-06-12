Шахта «Южная» в Кушве остается без спасателей после начала банкротства ОАО ВГОК

19 сотрудников военизированной горноспасательной части ВГОКа в городе Кушва подписали документы о сокращении. По словам собеседников, это связано с минимализацией расходов из-за начавшейся процедуры банкротства на предприятии из группы НПРО «Урал» Владислава Шацилло. Ликвидацию ЧС на шахте «Южная» предполагается осуществлять силами ВГСЧ ВГОКа из Нижнего Тагила.

20 июня, 16:50