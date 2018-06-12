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Кушва
12 июля
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Актуальные новости Кушвы
Вчера
2 июля
Пытавшуюся спасти друга 19-летнюю жительницу Кушвы убило током
В Кушве 19-летняя девушка погибла от удара током, пытаясь спасти друга.
2 июля, 22:40
24 июня
20 июня
Шахта «Южная» в Кушве остается без спасателей после начала банкротства ОАО ВГОК
19 сотрудников военизированной горноспасательной части ВГОКа в городе Кушва подписали документы о сокращении. По словам собеседников, это связано с минимализацией расходов из-за начавшейся процедуры банкротства на предприятии из группы НПРО «Урал» Владислава Шацилло. Ликвидацию ЧС на шахте «Южная» предполагается осуществлять силами ВГСЧ ВГОКа из Нижнего Тагила.
20 июня, 16:50
17 июня
Члены поискового отряда награждены за спасение пропавших 4 января в Кушве детей
15 июня в Кушве представлены к наградам МЧС члены поисковой операции по розыску подростков в Свердловской области 4 января 2018 года.
17 июня, 12:30
15 июня
14 июня
13 июня
12 июня
800 человек останутся без помощи: спасательное отделение закрыто на шахте в Кушве
На кушвинской шахте «Южная», где работают более 800 человек, закрыли горноспасательное отделение.
12 июня, 10:30