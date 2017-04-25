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Медиаланч
27 июня
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Медиаланч
8 ноября 2017
4 октября 2017
18:25
Все о СИТИЛИНК: акции, розыгрыши и более 10 000 наименований товаров в наличии в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
1 сентября 2017
24 августа 2017
17 августа 2017
17:20
Галина Масликова о перспективах образования в Нижнем Тагиле и развитии школ и детских садов города (ФОТО, ВИДЕО)
10 августа 2017
29 апреля 2017
17:55
«Фестиваль родительской культуры» собрал в Нижнем Тагиле более 200 родителей и лучших Монтессори-педагогов страны (ФОТО)
25 апреля 2017
18:05
Сергей Носов о бюджете Нижнего Тагила, бездомных собаках и RAE: мэр ответил на вопросы редакции TagilCity.ru и жителей города (ВИДЕО)
17:45
Сергей Носов о бездомных собаках в Нижнем Тагиле: нужно жесткое законодательство в отношении владельцев животных (ВИДЕО)