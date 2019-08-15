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Национальные проекты 2019-2024
6 сентября
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Национальные проекты - это специальная рубрика, где публикуются материалы, освещающие ход реализации национальных проектов как в Российской Федерации в целом, так и в регионе в частности.
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5 сентября
12:01
Правительство Свердловской области отчиталось об улучшении экологической ситуации
Здоровье и экология
4 сентября
28 августа
26 августа
15:09
В поликлиниках Нижнего Тагила устанавливают телефоны прямой связи со страховыми
Здоровье и экология
23 августа
21 августа
19 августа
15:20
В Свердловской области снизилась смертность от рака среди трудоспособного населения
Здоровье и экология
15 августа
16:36
Подняться со дна рейтингов: чего не хватает здравоохранению Свердловской области?
Здоровье и экология