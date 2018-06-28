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Пригород
Вчера, 14:13
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Актуальные новости Пригородного района Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа
Вчера
12 июля
11 июля
Пропавший под Нижним Тагилом молодой человек служил в воинской части
В пригороде Нижнего Тагила продолжаются поиски пропавшего Эдуарда Галина. Молодой человек пропал 7 июля, а 9 июля было написано заявление в полицию от родителей, начаты розыскные мероприятия.
11 июля, 12:20
5 июля
3 июля
2 июля
Представление вынесено на главу ГГО Летникова за нарушения в детском саду
В результате проверки детского сада в поселке Висим Горноуральского городского округа прокуратурой Пригородного района выявлен ряд нарушений законодательства РФ. Несоблюдение исполнения законодательства об образовании и в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2 июля, 14:40
29 июня
Не все рейсы возобновлены в ГГО из-за неоконченного ремонта дорог
Ремонт дорог продолжается в поселках Горноуральский, Большая Лая, Балакино и Малая Лая. 29 июня движение общественного транспорта в Горноуральском городском округе частично возобновлено. Автовокзал не продает билеты до поселка Балакино, дорога в котором до настоящего времени не приведена в надлежащий вид.
29 июня, 17:00
28 июня