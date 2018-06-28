Не все рейсы возобновлены в ГГО из-за неоконченного ремонта дорог

Ремонт дорог продолжается в поселках Горноуральский, Большая Лая, Балакино и Малая Лая. 29 июня движение общественного транспорта в Горноуральском городском округе частично возобновлено. Автовокзал не продает билеты до поселка Балакино, дорога в котором до настоящего времени не приведена в надлежащий вид.

29 июня, 17:00