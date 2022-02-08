Привокзальная площадь

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Привокзальная площадь
Сегодня, 15:42

Здесь мы собрали для вас самые свежие и актуальные новости, касающиеся реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле.

Реконструкция привокзальной площади проходит в Нижнем Тагиле. Планируется, что там будут сделаны новые дороги, а также поставят стелу «Город трудовой доблести». Общая стоимость проекта составляет 276,7 миллиона рублей.

В частности, будет отремонтирован транспортный узел в границах проспекта Ленина, улиц Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина и Товарный двор.

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