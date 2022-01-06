Протесты в Казахстане

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Протесты в Казахстане
Сегодня, 09:05

В этом сюжете мы собрали самые актуальные новости о протестах в Казахстане.

Бунты в Казахстане начались 2 января. Причиной недовольства граждан стало резкое подорожание сжиженного газа. Протестующие подожгли здание акимата Алма-Аты, в затем устроили массовые беспорядки в аэропорте. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, отменил повышение стоимости топлива и индексацию тарифов ЖКХ. Однако это не помогло усмирить протестующих.

В связи с беспорядками на территории страны Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев. Решение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Кроме того, авиакомпании стали массово отменять рейсы на территорию страны.

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