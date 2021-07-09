Вакцинация от коронавируса в Свердловской области

Коронавирус плотно вошел в жизнь России и всего мира в 2020 году. Для защиты от него была создана вакцина. На данный момент в стране ведется активная прививочная кампания. Планируется привить 60% населения.

Ежедневно в сводках появляются различные новости о том, что планируется ввести обязательную вакцинацию, выдаются QR-код для посещения общественных мест, прибывают новые партии вакцины или, наоборот, наблюдается ее нехватка.

О том, как в регионе проходит вакцинация от коронавируса читайте в сюжете TagilCity.ru. Здесь мы собираем последние новости.