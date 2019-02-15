Март
Аллея строителей в Нижнем Тагиле — голосование
Какой район победит: Ленинский, Тагилстроевский или Дзержинский?
Вчера, 15:08
Май
Доживут ли ваши суставы до старости
Болезни суставов, как и любые другие, проще предотвратить, чем лечить. В том, как это правильно делать, разберемся вместе с экспертами.
23 мая 2019, 18:26
Февраль
Довольны ли автолюбители Нижнего Тагила качеством бензина в Свердловской области?
Редакция TagilCity.ru предлагает читателям пройти опрос о качестве бензина в Свердловской области.
15 февраля 2019, 10:00