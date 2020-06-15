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Самоизоляция и работа: как изменились доходы тагильчан в период пандемии
Сегодня, 11:51Фото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле продолжает действовать режим самоизоляции. Доходы горожан за это время изменились. Редакция TagilCity.ru проводит опрос читателей, упали или увеличились их доходы в период пандемии коронавируса.
Начать опросСюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Повлияла ли пандемия на ваш уровень дохода? И на что вы в период самоизоляции тратили деньги? Пройдите наш опрос.
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