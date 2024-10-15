Проект TagilFace: Дмитрий Ибрагимов

Если рассуждать о том, чем по-настоящему богат Нижний Тагил, то я Вам отвечу – людьми. Простыми людьми, которые идут вам на встречу по улице, ездят с вами в одном транспорте и так же, как и вы, искренне любят свой родной город. Мне хочется рассказать о Тагиле в лицах, рассказать историю о каждом из вас, о ваших начинаниях и успехах, о приключениях и мудрости, которую вы постигаете на своём жизненном пути. Так родилась идея проекта «TagilFace», проекта о тех, чья судьба неразрывно связана с нашим прекрасным городом.