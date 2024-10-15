tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Археологи

Выбрать дату
2024
В Свердловской области нашли захоронение из 4-го тысячелетия до н. э
На Шигирском торфянике в Свердловской области нашли захоронение вождя древнего племени. Находке около 6 тысяч лет.
15 октября, 11:31
Историческая находка в центре Екатеринбурга: остатки 150-летнего «Дома Туржанского»
Остатки старинного «Дома Туржанского», построенного в конце XIX века, были обнаружены на участке земли, принадлежащем строительной компании «Брусника». Находка была обнаружена в Екатеринбурге по улице Роза Люксембург, 30.
27 июля, 16:40
Вакцину царских времен нашли при раскопках в центре Екатеринбурга
Два пузырька с жидкостью серо-желтого цвета нашли в Екатеринбурге при раскопках погребов усадьбы горного инженера Василия Гилева. Предположительно, это вакцина от бешенства.
17 февраля, 08:04
2023
Культурный слой XVIII–XIX веков найден под фундаментом завода-музея в Нижнем Тагиле
4 июля 2023, 14:58
2022
Массовые захоронения репрессированных в СССР нашли в Екатеринбурге
25 октября 2022, 07:11
На месте раскопок в Екатеринбурге построят дом с видом на кладбище
На ценном в археологическом плане перекрестке улиц Репина и Посадской в Екатеринбурге возведут два высотных жилых дома. Земля, отданная под недвижимость, прилегает к площади старого Ивановского кладбища.
27 июля 2022, 04:16
2021
Лучевая кость руки найдена на месте захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле
Останки человека обнаружены в склепе, который накануне был найден во время земельных работ в сквере за ДК «Юбилейный». Предположительно, именно на этом месте находилось захоронение семьи известных российских промышленников Демидовых. Размер лучевой кости руки говорит о принадлежности женщине или ребенку.
9 июля 2021, 06:13
2020
В Екатеринбурге археологи нашли новые места захоронений репрессированных жителей
29 октября 2020, 13:49
2019
Археологи разрешили реконструировать Зеленую Рощу в Екатеринбурге
2 октября 2019, 16:22
2018
Останки младенцев обнаружены на территории монастыря в Екатеринбурге
9 ноября 2018, 05:23
2000-летний таинственный черный саркофаг был найден учеными в Египте
20 июля 2018, 01:30
Человеческое захоронение эпохи неолита обнаружено под Екатеринбургом
2 июля 2018, 09:00
Шигирский идол с Урала оказался древнейшим олицетворением дьявола
29 апреля 2018, 07:05
Остатки древнего села обнаружены под Арамилем
20 февраля 2018, 15:40
2017
Тагильские спелеологи открыли новые пещеры на реке Тура (ФОТО)
9 октября 2017, 01:05
2015
Французский археолог работает над диссертацией в Нижнем Тагиле
24 сентября 2015, 08:10
Проект TagilFace: Дмитрий Ибрагимов
Если рассуждать о том, чем по-настоящему богат Нижний Тагил, то я Вам отвечу – людьми. Простыми людьми, которые идут вам на встречу по улице, ездят с вами в одном транспорте и так же, как и вы, искренне любят свой родной город. Мне хочется рассказать о Тагиле в лицах, рассказать историю о каждом из вас, о ваших начинаниях и успехах, о приключениях и мудрости, которую вы постигаете на своём жизненном пути. Так родилась идея проекта «TagilFace», проекта о тех, чья судьба неразрывно связана с нашим прекрасным городом.
3 июля 2015, 12:25
2012
У тагильчан есть возможность проникнуть в удивительный мир археологии на новой выставкев краеведческом музее
14 сентября 2012, 09:55
2011
Ученые нашли доказательства того, что в Антарктиде жили динозавры
21 декабря 2011, 05:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика