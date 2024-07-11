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Азартные игры

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2024
В Свердловской области задержан владелец подпольного казино
11 июля, 09:46
Могут ли свердловчане попасть в зависимость от лотерей: мнения экспертов
11 июня, 13:30
Футбольный тренер из Екатеринбурга обманул детей на 5 миллионов
21 марта, 07:26
2023
Заключенный организовал азартные игры в колонии Екатеринбурга
В Екатеринбурге мужчину обвинили в организации азартных игр на территории пенитенциарного учреждения. Приговор вынесен в отношении Евгения П.
11 сентября 2023, 07:20
2021
За организацию незаконных азартных игр жителям Екатеринбурга грозит до 4 лет тюрьмы
За организацию незаконных азартных игр двум жителям Екатеринбурга грозит до 4 лет тюрьмы. В 2019 году они арендовали помещение, приобрели оборудование для азартной деятельности и создали группу для игроков в одном из мессенджеров.
5 апреля 2021, 06:48
2019
В торговом центре Нижнего Тагила закрыли игорное заведение
Сотрудники следственных органов Нижнего Тагила закрыли игорную зону в торговом центре на ул. Юности, рассказывает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
5 сентября 2019, 08:37
Двое жителей Екатеринбурга подозреваются в организации подпольного казино
В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает СУ СК по Свердловской области.
30 мая 2019, 06:06
В Екатеринбурге вынесен приговор организаторам азартных игр
19 апреля 2019, 14:24
2018
Семь жителей Первоуральска осуждены за проведение незаконных азартных игр в интернете
Семеро жителей Первоуральска приговорены к штрафам на общую сумму 300 тысяч рублей за организацию и проведение азартных игр в интернете.
26 октября 2018, 01:00
2017
Шестеро жителей Невьянска предстанут перед судом за организацию подпольного казино
Жители Невьянска обвиняются в организации подпольного казино под видом внебиржевого рынка. Следователи полагают, что вместо торговли бинарными опционами злоумышленники проводили азартные игры и получали за это денежные средства, которые нигде не учитывались.
1 ноября 2017, 17:35
До 2-х лет лишения свободы грозит 43-летнему екатеринбуржцу за организацию незаконного игрового клуба
В Екатеринбурге перед судом предстанет организатор незаконных азартных игр.
6 июня 2017, 06:50
Жительница Екатеринбурга обвиняется в организации нелегального игорного бизнеса
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр, об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
21 марта 2017, 11:55
2016
Жительница Полевского предстанет перед судом за незаконное проведение азартных игр
Незаконное проведение азартных игр является преступлением, наказуемым согласно Уголовному кодексу Российской Федерации. Жительнице г. Полевского предъявлено обвинение по статье «незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
16 декабря 2016, 06:00
6 терминалов, оказавшихся игровыми автоматами, обнаружено в подпольном казино Первоуральска (ФОТО)
Оперативники совместно с общественниками выявили в помещении дома в Первоуральске игорное заведение, сообщает ГУ МВД Свердловской области.
8 октября 2016, 05:10
3 миллиона 600 тысяч рублей взыскано с жителя г. Ревды, организатора азартных игр, в пользу государства
Прокуратурой г. Ревды возбуждено уголовное дело об организации незаконной игровой деятельности. Суд вынес решение по делу, об этом сообщает пресс-служба Свердловской области.
27 июля 2016, 06:25
2014
Госдума рассмотрит поправки о размещении казино в сочинских олимпийских объектах
4 июля 2014, 06:00
Тагильчане не хотят в городе азартных игр – ни частных, ни государственных. История «трех вишенок» под благовидным прикрытием
Не так давно россияне практически праздновали победу над игорным бизнесом, в течение полугода регулярно выходили публикации о прикрытии подпольных залов с «однорукими бандитами». Еще бы, игорная зависимость – признанное отклонение, не менее разрушительное, чем наркомания или алкоголизм. Сколько трагических историй насчитывает каждый город и каждый район в этом городе, когда распадались семьи, когда распродавалось имущество, когда адекватные талантливые люди превращались в «зомби», спускающих тысячи в никуда.
6 февраля 2014, 09:06
2012
Тагильчанин лишился 5 системных блоков и остался должен государству 30 тыс. руб.
Оштрафовали предпринимателя за организацию и проведение азартных игр в «Интернет-клубе», расположенном в Кушве на улице Строителей в доме №13 «г».
13 марта 2012, 03:28
2011
Интернет-казино объявили вне закона
26 июля 2011, 10:53
Очередного владельца подпольного игрового зала осудили в Нижнем Тагиле
Нелегальное заведение для азартных игр располагалось на проспекте Строителей.
24 марта 2011, 14:04

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