Азартные игры

Тагильчане не хотят в городе азартных игр – ни частных, ни государственных. История «трех вишенок» под благовидным прикрытием

Не так давно россияне практически праздновали победу над игорным бизнесом, в течение полугода регулярно выходили публикации о прикрытии подпольных залов с «однорукими бандитами». Еще бы, игорная зависимость – признанное отклонение, не менее разрушительное, чем наркомания или алкоголизм. Сколько трагических историй насчитывает каждый город и каждый район в этом городе, когда распадались семьи, когда распродавалось имущество, когда адекватные талантливые люди превращались в «зомби», спускающих тысячи в никуда.