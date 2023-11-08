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Депозит

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2023
Сбер: 65% уральских вкладчиков выбирают депозиты сроком до одного года
8 ноября 2023, 08:32
Время сохранять и приумножать: ПСБ улучшил условия по всей линейке депозитов
27 октября 2023, 13:00
2017
Предприниматели Урала получат денежный подарок на Новый 2018-й год
Новогодний подарок для бизнеса предложил клиентам один из крупнейших банков Урала – ВУЗ-банк. С 8 по 29 декабря ВУЗ-банк оформляет бизнес-депозит «Подарочный». Компании, которые уходят на новогодние каникулы, смогут вложить свободные средства и заработать до 8,18% годовых.
13 декабря 2017, 04:00
2015
Сбербанк представил на «Иннопроме» модель цифрового корпоративного банкинга
15 июля 2015, 04:00
Как оформить банковский вклад
14 июля 2015, 07:07
2014
Сбербанк и «ВТБ 24» подняли ставки не только по депозитам, но и по ипотеке
15 октября 2014, 05:45
2012
Ставки по депозитам для бизнеса в ВУЗ-банке повышены до 11,5% годовых
12 декабря 2012, 03:00
Промсвязьбанк запускает предновогоднюю акцию «Моя выгода 10%»
4 декабря 2012, 03:00
«Выгодный» депозит для бизнеса предложил ВУЗ-банк
Новый депозитный продукт с повышенными процентными ставками появился в ВУЗ-банке. Депозит «Выгодный» обеспечивает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доходность до 10,5% годовых.
5 июля 2012, 04:58
2011
Стабильный доход получить легко – Банк24.ру предлагает новогодние депозиты для организаций
«Деньги должны работать» - этот главный бизнес-постулат, сформулированный давным-давно, и сейчас актуален как никогда. Инфляция набирает обороты – в Свердловской области за 10 месяцев 2011 года она составила уже 5,5%. Это даже выше, чем в среднем по России – по данным Росстата, в целом по стране потребительские цены с начала года выросли на 5,2%. В 2012 году, согласно подписанному президентом закону, инфляция составит около 6%.
8 декабря 2011, 11:59
Как получить гарантированный доход, не выходя из офиса? Бизнес-рецепт от Банка24.ру
Любая компания занимается бизнес-планированием и закладывает в план как предполагаемые расходы, так и ожидаемую прибыль.
6 декабря 2011, 09:38
5,5% годовых за квартал – в Банке24.ру появились новые депозиты для организаций
17 октября 2011, 07:21

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