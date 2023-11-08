Стабильный доход получить легко – Банк24.ру предлагает новогодние депозиты для организаций

«Деньги должны работать» - этот главный бизнес-постулат, сформулированный давным-давно, и сейчас актуален как никогда. Инфляция набирает обороты – в Свердловской области за 10 месяцев 2011 года она составила уже 5,5%. Это даже выше, чем в среднем по России – по данным Росстата, в целом по стране потребительские цены с начала года выросли на 5,2%. В 2012 году, согласно подписанному президентом закону, инфляция составит около 6%.