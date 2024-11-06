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Детские сады Нижнего Тагила: новости, контакты

Новости о детских садах Нижнего Тагила. 

Всего в Нижнем Тагиле действует шесть детских дошкольных объединений, включающие в себя 136 детских садов. Детские сады расположены во всех районах города: Ленинском, Дзержинском и Тагилстроевском.

В МАДОУ «Детство» 43 структурных подразделения, в МАДОУ «Радость» — 43, в МАДОУ «Солнышко» — 21, в МАДОУ «Гармония» — 9, в МАДОУ «Солнечный круг» — 10, а в МАДОУ «Маячок» — 8.

Также в городе работает начальная школа — детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья и МКОУ СОШ №11 в селе Серебрянка.

Детские сады МАДОУ «Радость» расположены в Тагилстроевском и Ленинском районе Нижнего Тагила, их посещает более 7,5 тысячи воспитанников. Детсады МАДОУ «Детство» находятся на Вагонке.

Структурные подразделения МАДОУ «Солнышко» и МАДОУ «Гармония», которые были созданы 1 января 2014 года, принимают детей Ленинского района и Сухоложского поселка.

Детсады МАДОУ «Солнечный круг» располагаются в основном на Тагилстрое, а МАДОУ «Маячок» — в Ленинском районе Нижнего Тагила.

Всю интересующую информацию родители могут посмотреть на сайтах детских садов Нижнего Тагила. Там написаны не только контактные данные всех детских садов объединений.

Также на сайтах детских садов Нижнего Тагила публикуются данные о проводимых мероприятиях, достижениях воспитанников и педагогов, фотографии и видеоматериалы, положения о конкурсах, в которых можно поучаствовать, и многое другое.

Многие дошкольники Нижнего Тагила становятся призерами и победителями различных соревнований. Кроме того награды на конкурсах профмастерства получают и педагоги детских садов Нижнего Тагила, которые представляют инновационные программы и проекты.

В Нижнем Тагиле существует несколько яслей, куда принимают детей до трех лет. Затем малышей переводят в детские сады, которые они посещают до школы.

Также в городе работают и частные детские сады. В некоторых детских садах работают коррекционные группы для ребят с особенностями развития.

Строительство новых детских садов в Нижнем Тагиле продолжается с каждым годом. Например, на Гальянке появились три детских сада с ясельными группами. Старые здания ремонтируют по федеральным программам. В ближайшие годы планируется возвести еще пять детских садов в Нижнем Тагиле.

В 2023 году в 67 детских садах Нижнего Тагила провели текущие ремонты: заменили окна, отремонтировали крыши, входные группы и обновили внутреннюю отделку. У дошкольных учреждений были заасфальтированы дорожки и территории. Также был завершен капремонт яслей №10 на улице Оплетина.

Сумма финансирования ремонтов детских садов в 2024 году увеличилась почти втрое, до 71,1 миллиона рублей. Более семи миллионов из этих денег пойдет на то, чтобы капитально отремонтировать систему отопления в детсаду №60 МАДОУ «Солнышко». Чтобы поддержать текущее состояние других дошкольных учреждений, направят еще два миллиона рублей. Также в текущем году планируется окончить капремонт яслей №20 на улице Карла Маркса.

Записать ребенка в Нижнем Тагиле в детский сад можно на Госуслугах. Там же, в случае необходимости, подается заявление о переводе ребенка в другое дошкольное учреждение.

Однако это не единственный способ подачи документов для зачисления в детский сад. При желании можно обратиться в любой офис МФЦ, они функционируют во всех районах Нижнего Тагила. Кроме того, родители могут лично посетить Управление образования или дошкольные образовательные организации. Там выделяются специальные часы приема по вопросам записи ребенка в детский сад.

МАДОУ детский сад «Гармония» комбинированного вида

Улица Сурикова, 1а; телефон 8 (3435) 97-84-42 — Зайдевич Елена Владимировна

МАДОУ детский сад «Солнышко» комбинированного вида

Улица Карла Маркса, 59; тел. 8 (3435) 29-43-93 — Самсонова Екатерина Владиславовна

МАДОУ детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида

Улица Пархоменко 140; телефон 8(3435) 43-17-96 — Назарова Елена Николаевна

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида

Улица Нижняя Черепанова, 1; телефон 8(3435) 48-30-33 — Кириченко Евгения Владимировна

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида

Проспект Дзержинского, 42; телефон 8(3435) 33-61-76 — Гильманова Ольга Леонидовна, Ерохина Лариса Владимировна

МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида

Уулица Карла Маркса, 73/8; телефон 8(3435) 41-59-55 — Малышева Людмила Александровна

Для регистрации дошкольника в автоматизированной информационной системе необходимо предоставить паспорт родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребенка и справку о его регистрации.

При необходимости дополнительно потребуются документы, подтверждающие установление опеки и право на специальные меры поддержки, потребность обучения в группе оздоровительной направленности и о психолого-медико-педагогической комиссии.

 

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