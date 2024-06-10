Девочка удушилась шарфом в Екатеринбурге

25 января трехлетняя девочка пострадала во время катания с горки в детском саду в Екатеринбурге. Она зацепилась шарфом. В результате ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Ребенок скончался - последние новости Нижнего Тагила и Свердловской области на TagilCity.ru.
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