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Девочка удушилась шарфом в Екатеринбурге

25 января трехлетняя девочка пострадала во время катания с горки в детском саду в Екатеринбурге. Она зацепилась шарфом. В результате ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Ребенок скончался - последние новости Нижнего Тагила и Свердловской области на TagilCity.ru.

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2024
Экс-воспитательнице в Екатеринбурге вынесен приговор за смерть воспитанницы
Бывшая сотрудница детского сада в Екатеринбурге осуждена на два года за смерть четырехлетней воспитанницы на прогулке.
10 июня, 10:45
2023
Воспитателю детсада в Екатеринбурге, где умерла девочка, грозит до трех лет тюрьмы
До трех лет лишения свободы грозит воспитателю детского сада №180 в Екатеринбурге. Она обвиняется в смерти девочки, которая удушилась на горке.
21 ноября 2023, 12:47
В Екатеринбурге семья удушившейся на горке девочки требует от садика 13 миллионов
Семья девочки, которая удушилась на горке в детском саду Екатеринбурга, требует с дошкольного учреждения 13 миллионов. Судебное заседание проходит в закрытом режиме.
18 августа 2023, 12:28
В Екатеринбурге после удушения девочки опечатали горку
Горка во дворе детского сада №180 в Екатеринбурге, на которой шарфом удушилась 4-летняя воспитанница, опечатана.
7 февраля 2023, 14:58
Что известно о смерти девочки в детском саду в Екатеринбурге
1 февраля 2023, 07:15
После смерти девочки в детсаду в Екатеринбурге огородили горку
В детском саду в Екатеринбурге, где погибла девочка, огородили горку. Это случилось после того, как трехлетняя девочка удушилась шарфом.
1 февраля 2023, 07:00
Подробности дела об удушье шарфом девочки в детсаду в Екатеринбурге
В прокуратуре раскрыли подробности дела об удушье ребенка во время прогулки в детсаду Екатеринбурга. Проведение проверки продолжается.
31 января 2023, 10:57
В Екатеринбурге после смерти девочки из-за травмы в детсаду возбуждено уголовное дело
31 января 2023, 09:23
Зацепившаяся шарфом за горку во время прогулки девочка из Екатеринбурга скончалась
31 января 2023, 07:32
Девочку чуть не задушил шарф во время прогулки в детсаду в Екатеринбурге
В Екатеринбурге СУ СК проведет проверку в детсаду, в котором 25 января девочка зацепилась шарфом за конструктивный элемент при катании с горки.
25 января 2023, 14:56

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