Рубрика "Дом и Сад" – ваш надежный помощник в создании уюта дома и красоты на участке. Здесь собраны практические советы для обустройства интерьера, идеи по декору, уходу за растениями и ландшафтному дизайну. Узнавайте, как сделать дом комфортным и стильным, подобрать правильные растения для сада и ухаживать за ними, чтобы наслаждаться зеленью круглый год. Вдохновляйтесь нашими рекомендациями и превращайте свое пространство в место, где приятно находиться и отдыхать всей семьей.