tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
Дом и сад

Дом и сад

Фото: яблоки на ветвях. 1MI.
Рубрика "Дом и Сад" – ваш надежный помощник в создании уюта дома и красоты на участке. Здесь собраны практические советы для обустройства интерьера, идеи по декору, уходу за растениями и ландшафтному дизайну. Узнавайте, как сделать дом комфортным и стильным, подобрать правильные растения для сада и ухаживать за ними, чтобы наслаждаться зеленью круглый год. Вдохновляйтесь нашими рекомендациями и превращайте свое пространство в место, где приятно находиться и отдыхать всей семьей.
Выбрать дату
1 ноября
Холодной осенью часто пеку этот постный яблочный пирог — за добавкой встают в очередь
1 ноября, 15:17
Не потеряете ни одной ароматной капли: как вручную выдавить сок лимона
1 ноября, 12:54
Герань в горшке перестала чахнуть после этой подкормки: всего 10 граммов на литр воды
1 ноября, 11:57
Одна чашка с этим средством на подоконнике — и о «плачущих» окнах забыли навсегда
1 ноября, 10:43
Как распознать испорченные консервы по банке: эксперты указали на секретные признаки
1 ноября, 09:24
Рассадник микробов на вашей кухне: как часто нужно менять губку для мытья посуды
1 ноября, 08:48
31 октября
В комнате будет тепло даже в сильные морозы: от сквозняков из окон избавит эта мелочь
31 октября, 15:43
Виноград зимой не вымерзнет и не сгниет: как обрезать и укрыть лозы осенью
31 октября, 13:39
Заваленная жирными сковородами раковина засияет: как правильно очистить мойку и слив
31 октября, 12:32
Зимой будете лакомиться сочной и нежной петрушкой: 5 способов сохранить ее свежей
31 октября, 11:27
Перьевая подушка больше не пахнет затхлостью и плесенью: постирать можно и дома
31 октября, 09:32
30 октября
Как не наступить на одни и те же грабли: советы по хранению садового инвентаря зимой
30 октября, 16:27
Многолетний нагар отвалится со сковороды большими кусками: приготовьте большой пакет
30 октября, 15:01
Готовим картофельное пюре как у бабушки: нежный гарнир к любому мясу или рыбе
30 октября, 13:59
Ножницы снова будут острыми как бритва: секреты быстрой заточки тупых лезвий
30 октября, 11:49
На даче заменили мульчу на картон и горя не знаем: сорняки больше не нужно выпалывать
30 октября, 10:04
Мыло больше не размокает и не расползается по мыльнице: самые простые способы
30 октября, 09:17
Почему борщ из ярко-красного становится бурым: ответ найден — ошибок всего пять
30 октября, 08:35
29 октября
Эксперт рассказал, почему не стоит хранить еду в фольге
29 октября, 15:03
Как сварить макароны, чтобы они не слиплись и не расползлись: секреты опытных поваров
29 октября, 14:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика