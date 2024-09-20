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Доступная среда

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2024
В Нижнем Тагиле проверили доступность дорог для инвалидов
20 сентября 2024, 11:56
Сбер отреагировал на новость про трудности при оплате картой у незрячего тагильчанина
2 апреля 2024, 12:34
2023
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
21 марта 2023, 10:51
2022
50 вопросов об инвалидности: в Свердловской области проходит масштабное тестирование
3 декабря 2022, 10:39
«Так я понимаю, куда идти»: незрячий тагильчанин исследовал систему в столичном метро
Незрячий общественник Евгений Быков из Нижнего Тагила протестировал доступную среду в московском метро у входа к станции «Полежаевская». Там установили систему «Говорящий город», предназначенную для ориентирования в пространстве для людей с ограниченными возможностями здоровья.
24 октября 2022, 08:40
Инвалид выпал из коляски из-за отсутствия пандуса в инклюзивном центре Тагила
14 июля 2022, 14:10
Владислав Пинаев: в Нижнем Тагиле учитывают все тонкости организации доступной среды
1 февраля 2022, 06:25
2021
«Новые люди» помогут Екатеринбургу навести порядок в вопросах доступной среды
30 марта 2021, 04:55
2020
Тагильчане смогут проверить свои знания по вопросам доступной среды
2 декабря 2020, 06:02
Запуск бесплатного доступа к социально-значимым сайтам в России откладывается
2 марта 2020, 08:37
2019
В Нижнем Тагиле инвалиды и городские власти обсудили организацию доступной среды
28 июня 2019, 16:55
В Нижнем Тагиле отремонтируют пять отделений «Почты России»
18 июня 2019, 06:00
2018
Доступный Нижний Тагил: ремонт по новым СНиПам, тест-драйв улиц и зоны комфорта
31 октября 2018, 11:43
Два детских сада и драмтеатр проверены на доступность для тагильчан с ОВЗ (ФОТО)
21 апреля 2018, 05:00
2017
Филиал библиотеки Нижнего Тагила прошел проверку доступности для инвалидов (ВИДЕО)
14 декабря 2017, 01:35
Общественники из Екатеринбурга проверили Нижний Тагил на наличие доступной среды для инвалидов (ФОТО)
Проверку на наличие безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья Нижний Тагил проходил в пятницу 14 июля. В качестве группы контроля выступили общественники из Екатеринбурга Ольга Небесная и Анатолий Холодилин. На доступность для инвалидов были проверены железнодорожный вокзал, Театральный сквер, Центральная библиотека, Нижнетагильский драматический театр.
15 июля 2017, 09:55
Мониторинг безбарьерной среды пройдет в Нижнем Тагиле 14 июля
12 июля 2017, 03:30
Социальный проект по ремонту инвалидных колясок в Нижнем Тагиле выиграл грант на 100 000 рублей (ФОТО)
Житель Нижнего Тагила защитил проект социально значимого бизнеса на форуме «Утро-2017» в Челябинской области и получил грант в 100 000 рублей на его реализацию.
3 июля 2017, 08:45
Наличие доступной среды проверили в музыкальной школе №1 Нижнего Тагила
Сегодня, 27 апреля, состоялась проверка наличия доступной среды в музыкальной школе №1 Нижнего Тагила.
27 апреля 2017, 08:11
Люди с ограниченными возможностями смогут легче передвигаться по железнодорожному вокзалу Екатеринбурга
20 февраля в Екатеринбурге прошел круглый стол, организованный СвЖД, посвященный вопросам создания доступной среды для инвалидов.
21 февраля 2017, 06:00

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