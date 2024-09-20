Доступная среда

Общественники из Екатеринбурга проверили Нижний Тагил на наличие доступной среды для инвалидов (ФОТО)

Проверку на наличие безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья Нижний Тагил проходил в пятницу 14 июля. В качестве группы контроля выступили общественники из Екатеринбурга Ольга Небесная и Анатолий Холодилин. На доступность для инвалидов были проверены железнодорожный вокзал, Театральный сквер, Центральная библиотека, Нижнетагильский драматический театр.