tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Филиал

Выбрать дату
2024
Директор филиала Росавиации в Екатеринбурге задержан за растрату и хищение денег
В Екатеринбурге задержан руководитель филиала Росавиации Валерий Купцов по подозрению в растрате и хищении бюджетных денег. На его рабочем месте были проведены обыски.
30 августа, 09:08
В Екатеринбурге вынесли приговор 11 «гражданам СССР»*
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в тюрьму 11 человек за попытки воскресить СССР.
14 августа, 08:24
2023
В Екатеринбурге стали закрываться магазины ткани «АтлантТекс»
В Екатеринбурге случилось закрытие нескольких сетевых магазинов ткани «АтлантТекс». На это обратили внимание жители города.
2 октября 2023, 04:06
Иностранный банк закрывает филиал в Екатеринбурге
В Екатеринбурге закрывается иностранный банк «Ситибанк». Он принадлежит международной финансовой структуре Citigroup.
11 сентября 2023, 10:31
Сотрудники филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге массово увольняются
Сотрудники филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге решили массово уволиться вслед за заведующей Кристиной Горлановой, которая написала заявление об уходе.
5 июля 2023, 14:18
2021
К масштабной реорганизации готовится «КП — Екатеринбург» — СМИ
24 марта 2021, 11:17
2018
Нижнетагильский филиал РАНХиГС ликвидирован указом Дмитрия Медведева
3 сентября 2018, 16:30
2017
Филиал библиотеки Нижнего Тагила прошел проверку доступности для инвалидов (ВИДЕО)
14 декабря 2017, 01:35
Расширяем южные границы: Банк «НЕЙВА» открыл офис в Краснодаре
22 ноября в Краснодаре открылся кредитно-кассовый офис Банка «НЕЙВА».
22 ноября 2017, 08:55
Банк «НЕЙВА» открывает новые двери!
10 октября открылся дополнительный офис в г. Екатеринбурге.
10 октября 2017, 05:10
2016
50 мест для тяжелобольных пациентов психбольницы в Нижнем Тагиле закрыли из-за ремонта помещений
Расположенное на Тагилстрое отделение психиатрической больницы частично закрывается на ремонт. Из-за этого некоторые пациенты были выписаны, что поставило в сложную ситуацию их родственников.
17 октября 2016, 11:00
В Нижнем Тагиле осужденные отбывают обязательные работы в городском парке культуры и отдыха имени Бондина
В 2016 году уже 813 человек прошли по учетам Тагилстроевского филиала ГУФСИН как осужденные к наказанию без лишения свободы. 250 из них отбывали наказание в виде обязательных работ.
27 сентября 2016, 09:10
Более 80% студентов закрывшегося в Нижнем Тагиле филиала вуза продолжат обучение в Екатеринбурге
10 августа 2016, 10:10
В Нижнем Тагиле будет закрыт один из филиалов федерального ВУЗа
31 мая 2016, 10:20
2015
Будущие инженеры Нижнего Тагила встретятся с потенциальными работодателями (ФОТО)
15 декабря 2015, 06:15
Более 70 процентов документов на регистрацию права собственности в Свердловской области сдаются в МФЦ
Итоги взаимодействия Многофункционального центра с Управлением Росреестра по Свердловской области за 9 месяцев 2015 года подвели в ходе пресс-конференции, которая состоялась накануне в пресс-центре ИА «ТАСС-Урал». За девять месяцев 2015 года принято более 460 тысяч документов для регистрации сделок с недвижимостью, что в два раза больше чем за аналогичный период прошлого года.
28 октября 2015, 06:50
2012
Добро пожаловать в новый Сбербанк!
23 ноября 2012, 05:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика