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Город без наркотиков

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2024
В Екатеринбурге бывший соратник Ройзмана* ушел на СВО
В Екатеринбурге Евгений Маленкин, который работал с Евгением Розманом* в «Городе без наркотиков» ушел на СВО.
30 августа, 14:44
2019
Новым президентом фонда «Город без наркотиков» стал Тимофей Жуков
11 июня 2019, 08:36
Экс-главу Екатеринбурга обвинили в наркоэпидемии в России
2 мая 2019, 19:16
2017
Фонд «Город без наркотиков» в Свердловской области начал работать легально
6 октября 2017, 01:30
Фонд «Город без наркотиков» подписал соглашение с правительством Свердловской области
13 сентября 2017, 04:00
МУГИСО требует 4,6 млн рублей от фонда «Город без наркотиков» за аренду здания
Фонд «Город без наркотиков» должен выплатить МУГИСО 4,6 миллионов рублей арендной платы за использование здания по улице Белинского. Соответствующее заявление поступило от управления в арбитражный суд региона.
12 августа 2017, 04:45
2016
Реабилитационный центр «Урал без наркотиков» прекращает свое существование
Областной Минздрав принял решение о реорганизации реабилитационного центра «Урал без наркотиков». Вместо него областное правительство предложило создать Областную наркологическую больницу, сообщает АН «Между строк».
29 ноября 2016, 07:50
2015
Премьера фильма «Судный день». Пять лет назад был вынесен приговор Егору Бычкову (ФОТО, ВИДЕО)
24 октября 2015, 10:15
2012
Главный нарколог РФ заверяет, что не направлял пациентов к Ройзману
20 ноября 2012, 09:15
«Как правильно травить человека» - современное пособие на примере фонда «Город без наркотиков». Теперь им и счета перекрыли
12 ноября 2012, 04:25
Фонд «Город без наркотиков» собирает подписи в поддержку. С поддержкой подписавшихся они отправят обращение Путину
6 ноября 2012, 10:40
Евгений Ройзман: «Если давление на фонд продолжится, пойду в губернаторы»
Руководитель фонда «Город без наркотиков» рассказал, что будет в случае, если в Свердловской области объявят прямые выборы губернатора, а также чем бы он занялся на посту главы области.
31 октября 2012, 06:15
В Нижнем Тагиле фондом «Город без наркотиков» пресечена деятельность Азербайджан оглы (ВИДЕО)
На прошлой неделе фондовцам удалось провести несколько успешных операций по задержанию наркоторговцев - выходцев Азербайджана.
18 октября 2012, 04:00
СК РФ задержал подозреваемого по делу о смерти пациентки реабилитационного центра фонда «Город без наркотиков»
12 октября 2012, 03:10
Последний штрих перед выборами: фонд «Город без наркотиков» не отдаст свой голос Сергею Носову
Вчера представитель фонда Евгений Маленкин заявил о том, что на выборах мэра Нижнего Тагила «Город без наркотиков» будет поддерживать кандидата от ЛДПР Владимира Гаева.
11 октября 2012, 12:00
Клавдия Васильевна не меняет профессию: наркоторговка на свободе. Временно
25 сентября 2012, 05:50
Евгений Ройзман подводит итоги работы фонда в Нижнем Тагиле за последний месяц (ВИДЕО)
19 сентября 2012, 05:05
Удачная спецоперация фонда «Город без наркотиков» и нижнетагильской полиции: арестован наркоторговец по кличке Дорофей (ВИДЕО)
Ни для кого не секрет, что фондовцы напрямую взаимодействуют с полицией для отлова распространителей наркотиков. Вот и на этот раз благодаря оперативной работе Дзержинского отделения уголовного розыска г. Нижнего Тагила «Городу без наркотиков» удалось накрыть наркоточку на Вагонке.
12 сентября 2012, 05:05
Фонд «Город без наркотиков» едет в Магнитогорск, там тоже нужна помощь в борьбе с наркоманией
Завтра, 6 сентября, президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман вместе со своим заместителем Евгением Маленкиным приезжает в Магнитогорск, чтобы оценить ситуацию во втором по величине городе Челябинской области, встретиться с силовиками и общественниками. Грядущий визит стал реакцией на распространенное накануне видеообращение члена местной Общественной палаты Павла Верстова, попросившего помощи в борьбе с «захлестнувшей город наркоторговлей».
5 сентября 2012, 06:00
Реабилитационные центры Фонда «Город без наркотиков» продолжают свою работу несмотря ни на что
4 сентября 2012, 10:45

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