Фонд «Город без наркотиков» едет в Магнитогорск, там тоже нужна помощь в борьбе с наркоманией
Завтра, 6 сентября, президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман вместе со своим заместителем Евгением Маленкиным приезжает в Магнитогорск, чтобы оценить ситуацию во втором по величине городе Челябинской области, встретиться с силовиками и общественниками. Грядущий визит стал реакцией на распространенное накануне видеообращение члена местной Общественной палаты Павла Верстова, попросившего помощи в борьбе с «захлестнувшей город наркоторговлей».
5 сентября 2012, 06:00