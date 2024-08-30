Удачная спецоперация фонда «Город без наркотиков» и нижнетагильской полиции: арестован наркоторговец по кличке Дорофей (ВИДЕО)

Ни для кого не секрет, что фондовцы напрямую взаимодействуют с полицией для отлова распространителей наркотиков. Вот и на этот раз благодаря оперативной работе Дзержинского отделения уголовного розыска г. Нижнего Тагила «Городу без наркотиков» удалось накрыть наркоточку на Вагонке.