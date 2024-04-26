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Хамство

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2024
Работница пункта выдачи в Екатеринбурге накинулась на клиентов с бранью
Работница пункта выдачи на Уралмаше в Екатеринбурге обругала матом посетителей. Это произошло 13 января.
16 января, 08:58
2023
Пенсионерка сломала ногу в Нижнем Тагиле после падения. Она 2 часа ждала помощи
24 декабря 2023, 05:48
Учителя школы №22 в Екатеринбурге рассказали о причинах увольнения
После массового увольнения учителей из школы №22 в Екатеринбурге педагоги сами объяснили мотивы своего поступка. Они рассказали, что основная причина — хамство о стороны нового директора Ильи Смирнова.
22 сентября 2023, 10:20
Раскопки на ГГМ, нахамивший водитель и ремонт дороги под Нижним Тагилом
17 июля 2023, 14:31
Просил выйти из салона и хамил: маршрутчик нагрубил пассажирам в Нижнем Тагиле
17 июля 2023, 13:18
Водитель автобуса в Нижнем Тагиле уволен за хамство пассажирам
Водителя автобуса №36 в Нижнем Тагиле уволили за хамство в адрес пассажиров.
1 мая 2023, 06:29
2022
Дочь пенсионерки заявила о доведении матери до приступа в поликлинике Екатеринбурга
19 июля 2022, 10:16
2021
Пожилая тагильчанка 2 недели страдала с переломом без медпомощи
6 октября 2021, 07:34
Автохам подрезал «скорую» с беременной женщиной в Екатеринбурге
Автохам мешал скорой доставить беременную женщину в больницу в Екатеринбурге. Он подрезал автомобиль СМП и притормаживал перед транспортным средством.
5 марта 2021, 02:52
2020
В России предложили наказывать чиновников штрафами за хамство
12 мая 2020, 08:55
2018
«Пошла отсюда»: водитель маршрутки нахамил тагильчанке на просьбу дать ей билет
15 августа 2018, 01:00
2017
Автохамы в Нижнем Тагиле: с ветерком да по встречной
22 мая 2017, 08:40
2015
Автолюбители Вагонки жалуются на террор вандалов. Кто стоит за ним: пьяная молодёжь или владельцы автостоянок? (ФОТО)
Тагильчане очень любят обвинять автолюбителей в неправильной парковке. Посты рубрики «я паркуюсь как м****» очень популярны в городских сообществах в социальных сетях, собирают много лайков и столько же советов от мастеров парковки и блюстителей ПДД.
2 октября 2015, 06:55
Сегодня ул. К. Маркса закрыта: ведётся ремонт дороги (ФОТО)
Напоминаем, что в прошлом году эту улицу тоже ремонтировали. Тогда асфальт был уложен на промежутке между ул. Пархоменко и ул. Мира. Теперь идёт ремонт между улицами Мира и Октябрьской революции. Работы ведутся в соответствии с планом, утверждённым «Службой заказчика», подробнее о котором TagilCity.ru сообщал вчера.
21 мая 2015, 09:40
2014
Автохам на дороге под Нижним Тагилом: спешка или стиль вождения? (ВИДЕО)
В редакцию TagilCity.ru обратился автолюбитель, который стал свидетелем автохамства на дороге под Нижним Тагилом. К счастью, в этой ситуации никто не пострадал, но поведение водителя «большой иномарки» возмутило тагильчан.
11 июля 2014, 04:50
2013
Автохам в Нижнем Тагиле: как не надо себя вести на дорогах города (ВИДЕО)
Накануне в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Реутов, который прислал видео произошедшего с ним инцидента. Дело в том, что тагильчанин столкнулся с автохамом, который мало того, что оказался не прав, да еще пытался остро реагировать на ответную реакцию другого водителя.
27 декабря 2013, 03:55
Водители хамят пассажирам в маршрутных такси – тагильчане жалуются
Накануне в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Андрей, который рассказал, как водитель маршрутного такси буквально угрожал ему.
14 декабря 2013, 06:20
Сервис на уровне: тагильчанам по-прежнему хамят в магазинах и киосках
Нижний Тагил - город развивающийся и стремящийся ни в чем не уступать своему «старшему брату» Екатеринбургу, в том числе и по уровню обслуживания.
19 февраля 2013, 09:05
2012
«Режьте своих детей, потом зарежьте жену, потом вешайтесь сам» - сотрудница нижнетагильской службы поддержки банка должнику (ВИДЕО)
Неоднократные угрозы от сотрудников службы поддержки банка «Русский Стандарт» услышал должник по кредиту, а, точнее, по трем кредитам, житель Нижнего Тагила Тарон Катоян. Сначала ему угрожали, что детей не возьмут в школу, потом – что его фото развесят по всей округе с надписью «Злостный неплательщик», но то, что он услышал потом, было верхом наглости, жестокости и зверства.
14 июня 2012, 05:41

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