Автохам в Нижнем Тагиле: как не надо себя вести на дорогах города (ВИДЕО)

Накануне в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Реутов, который прислал видео произошедшего с ним инцидента. Дело в том, что тагильчанин столкнулся с автохамом, который мало того, что оказался не прав, да еще пытался остро реагировать на ответную реакцию другого водителя.