«Режьте своих детей, потом зарежьте жену, потом вешайтесь сам» - сотрудница нижнетагильской службы поддержки банка должнику (ВИДЕО)
Неоднократные угрозы от сотрудников службы поддержки банка «Русский Стандарт» услышал должник по кредиту, а, точнее, по трем кредитам, житель Нижнего Тагила Тарон Катоян. Сначала ему угрожали, что детей не возьмут в школу, потом – что его фото развесят по всей округе с надписью «Злостный неплательщик», но то, что он услышал потом, было верхом наглости, жестокости и зверства.
14 июня 2012, 05:41