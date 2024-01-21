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Игровой зал

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2024
Девочка шла босиком за мамой в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге
Девочка, пришедшая в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге вместе с мамой, была без обуви. Ее заметили другие посетители.
21 января, 12:25
2017
Нелегальный игорный бизнес обошелся жителю Кировграда в 200 000 рублей (ФОТО)
Кировградский суд вынес приговор организатору нелегального азартного бизнеса и троим его сотрудницам.
1 декабря 2017, 15:00
До 2-х лет лишения свободы грозит 43-летнему екатеринбуржцу за организацию незаконного игрового клуба
В Екатеринбурге перед судом предстанет организатор незаконных азартных игр.
6 июня 2017, 06:50
2016
Деятельность игрового заведения была пресечена в Новоуральске (ФОТО)
В Новоуральске накануне сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями закрыли игровой зал.
15 июля 2016, 03:20
2015
В Нижнем Тагиле прикрыли очередной незаконный «игровой зал» (ФОТО)
На днях участковые уполномоченные отела полиции №16 Нижнего Тагила, совместно с сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и при силовой поддержке бойцов ОМОН выявили и ликвидировали подпольное игорное заведение.
4 февраля 2015, 05:16
2014
Тагильчане не хотят в городе азартных игр – ни частных, ни государственных. История «трех вишенок» под благовидным прикрытием
Не так давно россияне практически праздновали победу над игорным бизнесом, в течение полугода регулярно выходили публикации о прикрытии подпольных залов с «однорукими бандитами». Еще бы, игорная зависимость – признанное отклонение, не менее разрушительное, чем наркомания или алкоголизм. Сколько трагических историй насчитывает каждый город и каждый район в этом городе, когда распадались семьи, когда распродавалось имущество, когда адекватные талантливые люди превращались в «зомби», спускающих тысячи в никуда.
6 февраля 2014, 09:06
2013
Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал на улице Металлургов
В Нижнем Тагиле полицейскими в очередной раз пресечена деятельность игрового зала на улице Металлургов. Операция по обезвреживанию «одноруких бандитов» была успешно проведена сотрудниками отдела полиции № 19 ММУ МВД России «Нижнетагильское».
12 апреля 2013, 09:28
В Нижнем Тагиле ОМОН ликвидировал «суперподпольный» игровой клуб
О подпольном учреждении на улице Победы в полицию сообщили бдительные граждане.
11 февраля 2013, 03:55
2012
В Нижнем Тагиле обиженные посетители сдают полиции адреса игровых клубов
15 марта вечером комплексными силами полиции в который раз пресечена незаконная деятельность игорного заведения по улице Огаркова, 2.
16 марта 2012, 11:40
2011
В Нижнем Тагиле открывается игровой зал. Не путать с игровыми автоматами
30 ноября 2011, 06:05
Предприниматель Нижнего Тагила попросил милиционера «крышевать» его игровой салон
Это подпольное заведение было обнаружено силовиками на Вагонке в ходе очередной проверки.
1 июля 2011, 13:29

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