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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле

Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле

В сюжете собраны все громкие новости за прошедшие сутки в Свердловской области.

Что происходит важного для всех свердловчан? Какие громкие происшествия случились за день? Чем живут небольшие города и села Свердловской области? Читайте ежедневные подборки самых важных и интересных новостей от редакции TagilCity.ru.

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Ноябрь
Ветхий дом за 170 млн, нерадивые дорожники, ремонты дорог в Тагиле и смерть от клещей
6 ноября, 17:32
Угарный газ вместо воздуха, «Солнцепеки» на СВО и жалобы на тагильских перевозчиков
5 ноября, 16:44
Крестный ход, загрязнение реки, продажа «Тагилводки», рост преступности и ураган
4 ноября, 16:56
Ремонт дороги в Нижнем Тагиле, снежный фоторепортаж и нефродиспансер на набережной
2 ноября, 16:28
Тагилстрой без воды, два музея в Тагиле, гуманитарная помощь и новые тарифы ЖКХ
1 ноября, 17:00
Октябрь
Открытие площади, молодежный парламент Тагила, детский лагерь, утонувшие и непогода
31 октября, 17:16
Цены на такси, предупреждение НТМК, наркотики и мошенники со стеклопакетами в Тагиле
30 октября, 17:12
Цыгане в Тагиле, обновление памятников, смертность на пожарах и сломанный мост
29 октября, 17:04
Отставка замначальника МВД Тагила, выигрыш в «Что? Где? Когда» и цены на масло
28 октября, 17:02
Налог для туристов, недовольные пассажиры, торт из попкорна и триумф тагильчанина
27 октября, 17:26
Снос аварийных домов в Тагиле, гумпомощь для Луганска, ЖЭК-потрошитель и вандалы
25 октября, 16:52
Помощь раненому бойцу, грязная вода на Тагилстрое, арест счетов УК и дорогое масло
24 октября, 17:03
Опасные выбросы в Тагиле, ремонт теплосетей, нерадивые водители и продление ареста
23 октября, 17:07
Скандал с депутатом, освещение в Евстюнихе, «Семья года» и Тагил без Деда Мороза
22 октября, 17:22
Лучший район Тагила, экоитоги, снос старой библиотеки, квадроберы и минирование школ
21 октября, 16:51
Кошмарные выбросы, пожар у пожарных, загадочная комета и агрессивные собаки
20 октября, 16:27
Уплывшая квартира, жуткие выбросы, ледовый городок в Тагиле, дед-убийца и суперлуние
18 октября, 16:29
Дело Бельковой, озеленение, проект театра в Тагиле и 100 тысяч за контракт на СВО
17 октября, 17:06
Тюрьмы Тагила, гуманитарная помощь, травля в школе и невидимые выбросы
15 октября, 17:01
Дефицит антибиотиков, гололед, индексация соцвыплат в Тагиле и ремонт реанимации
14 октября, 17:13

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