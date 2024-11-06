Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле

В сюжете собраны все громкие новости за прошедшие сутки в Свердловской области.
Что происходит важного для всех свердловчан? Какие громкие происшествия случились за день? Чем живут небольшие города и села Свердловской области? Читайте ежедневные подборки самых важных и интересных новостей от редакции TagilCity.ru.
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