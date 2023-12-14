Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция

В поселке Рефтинском Свердловской области, по словам жителей, все плохо со здравоохранением. Они не могут получить нормальную медпомощь.
Владимир Путин напомнил о программе первичного звена здравоохранения. Он заявил, что она будет продлена. По его мнению, того, что делается сейчас, пока недостаточно.
Владимир Путин связал нехватку вакцины от кори с яйцом. По его словам, оно является одним из компонентов для производства и его должно быть достаточно.
Все решения приняты. Я думаю в ближайшее время такой проблемы не будет, — заявил Владимир Путин.
Путину задали вопрос про яйца. Например, в Иваново стоимость одного десятка уже достигает 250 рублей.
40% в некоторых местах и больше. И мясо куриное. Знаете, что произошло? У нас идет повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. Популярный у граждан. Я тоже люблю яичницу. Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Также вовремя не открыли импорт в должном объеме, — рассказал Владимир Путин.
Главный врач онкодиспансера в Мелитополе Константин Лакунин во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать федеральную программу для привлечения медиков в новые регионы. Президент отметил, что проблема с дефицитом кадров действительно есть и на нее стоит обратить внимание.
У нас есть льготная ипотека для этих регионов — 2%. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, пока немного. Поэтому надо, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок. И тогда это будет работать быстро. И второе — по поводу создания дополнительных стимулов. Может быть, так же как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные по программе «Земский доктор» для врачей до 2 млн рублей, а для фельдшеров — до 1 млн рублей, — предложил Владимир Путин.