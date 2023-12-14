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Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция

Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция

Фото: Официальный сайт Кремля.
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14 декабря 2023
У Владимира Путина спросили про опасность ИИ и показали его двойника
Во время прямого эфира с Владимиром Путиным, всей стране показали его двойника. Видео с фейковым президентом создал неизвестный студент из Питера. Само обращение последовало посе вопроса 8-летней Арины, которую волнует вопрос, стоит ли боятся ИИ, что он может заменить ей маму, папу и ее саму.
14 декабря 2023, 16:23
СВО, яйца, корь и самолеты. О чем говорил Путин на прямой линии
14 декабря состоялась прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, где представители СМИ и обычные россияне задавали вопросы и делились проблемами. Встреча с главой государства продлилась 4 часа и 4 минуты. TagilCity.ru собрал главные ее темы.
14 декабря 2023, 14:50
Никакой «вакханалии». Владимир Путин высказался о запрете абортов в России
14 декабря 2023 года во время прямой линии президент Владимир Путин высказался на тему запретов абортов в России. Он отметил, что права и свободы женщин должны соблюдаться.
14 декабря 2023, 13:48
«Мы заинтересованы в рабочей силе»: Путин высказался о трудовых мигрантах
Во время «Прямой линии» президент Владимир Путин ответил в том числе на вопрос про мигрантов. Он сказал, что Россия заинтересована в квалифицированной рабочей силе. Но без менее квалифицированной тоже не обойтись.
14 декабря 2023, 13:30
Владимир Путин рассказал, почему подорожала продукция АвтоВАЗа
Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что отечественные автомобили подорожали из-за высокой стоимости импортных компонентов и меньшего количества их выпуска.
14 декабря 2023, 12:31
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Владимир Путин в ходе проведения «Прямой линии» высказался, что необходимости в проведении второй волны мобилизации в России нет.
14 декабря 2023, 12:30
Свердловский министр отправился в Рефтинский после жалобы Путину на здравоохранение
После того, как житель поселка Рефтинский Свердловской области обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о здравоохранении, на местность выехал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.
14 декабря 2023, 12:28
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Вопрос о состоянии системы здравоохранения президенту Российской Федерации задал житель поселка Рефтинский Свердловской области. Владимир Путин заявил о внедряемой программе первичного звена здравоохранения и своем личном предстоящем контроле над ситуацией в конкретном населенном пункте.
14 декабря 2023, 12:24
«Проблема будет решена»: Владимир Путин прокомментировал высокую заболеваемость корью
Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин прокомментировал рост заболеваемости корью в стране.
14 декабря 2023, 12:15
Путин: для пенсионеров будет отменена комиссия банкам при оплате услуг ЖКХ
Владимир Путин во время прямой линии заявил, что для россиян пенсионного возраста отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ через банки.
14 декабря 2023, 11:38
14 декабря 2023, 11:35

В поселке Рефтинском Свердловской области, по словам жителей, все плохо со здравоохранением. Они не могут получить нормальную медпомощь.

Владимир Путин напомнил о программе первичного звена здравоохранения. Он заявил, что она будет продлена. По его мнению, того, что делается сейчас, пока недостаточно.

14 декабря 2023, 11:31

Владимир Путин связал нехватку вакцины от кори с яйцом. По его словам, оно является одним из компонентов для производства и его должно быть достаточно.

Все решения приняты. Я думаю в ближайшее время такой проблемы не будет, — заявил Владимир Путин.
Путин рассказал, почему не открывают аэропорт в Краснодаре
Один из вопросов Владимиру Путина во время прямой линии касался открытия аэропорта на Кубани и развития транспортной инфраструктуры на юге России в связи с увеличением туристического потока.
14 декабря 2023, 11:23
Владимир Путин прокомментировал повышение цен на яйца
«Пожалейте пенсионеров» — с такими словами обратилась в главе государства пенсионерка, жалуясь на рост цен на яйца и куриную продукцию. Владимир Путин пообещал привести цены в норму.
14 декабря 2023, 11:14
14 декабря 2023, 11:02

Путину задали вопрос про яйца. Например, в Иваново стоимость одного десятка уже достигает 250 рублей.

40% в некоторых местах и больше. И мясо куриное. Знаете, что произошло? У нас идет повышение доходов. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок. Популярный у граждан. Я тоже люблю яичницу. Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Также вовремя не открыли импорт в должном объеме, — рассказал Владимир Путин.
Путин: военные ЧВК получат льготы и государственную поддержку
Во время прямой линии Владимир Путин отметил, что военные, которые состояли в ЧВК и участвовали в спецоперации, имеют право на все льготы и меры государственной поддержки.
14 декабря 2023, 10:50
«У нас единицы, у них десятки»: Владимир Путин высказался о потерях ВСУ
Корреспондент «Вестей» в эфире сказал, что знает о том, какие тяжелые бои ведутся сейчас на левом берегу Днепра. Он отметил, что ЛНР уже почти полностью освобождена. Также он задал вопрос — какими мы увидим новые регионы в составе России?
14 декабря 2023, 10:25
14 декабря 2023, 10:24

Главный врач онкодиспансера в Мелитополе Константин Лакунин во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать федеральную программу для привлечения медиков в новые регионы. Президент отметил, что проблема с дефицитом кадров действительно есть и на нее стоит обратить внимание.

У нас есть льготная ипотека для этих регионов — 2%. Но проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье, а нового жилья там строится, мягко говоря, пока немного. Поэтому надо, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок. И тогда это будет работать быстро. И второе — по поводу создания дополнительных стимулов. Может быть, так же как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъемные по программе «Земский доктор» для врачей до 2 млн рублей, а для фельдшеров — до 1 млн рублей, — предложил Владимир Путин.
«Наши вооруженные силы улучшают положение». Текущие итоги СВО озвучил Владимир Путин
О том, что российские войска постоянно улучшают положение на спецоперации на Украине заявил 14 декабря 2023 года во время «прямой линии» президент Владимир Путин.
14 декабря 2023, 10:22
Владимир Путин рассказал о целях и итогах СВО
Во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путина было задано большое количество про цели и итоги специальной военной операции. Глава государства ответил на основные из них.
14 декабря 2023, 10:04

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