Итоги года с Владимиром Путиным. Прямая трансляция

У Владимира Путина спросили про опасность ИИ и показали его двойника

Во время прямого эфира с Владимиром Путиным, всей стране показали его двойника. Видео с фейковым президентом создал неизвестный студент из Питера. Само обращение последовало посе вопроса 8-летней Арины, которую волнует вопрос, стоит ли боятся ИИ, что он может заменить ей маму, папу и ее саму.