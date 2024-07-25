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Камни

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2024
Таможенники задержали жителя Китая с 16 килограммами камней в аэропорту Кольцово
Екатеринбургские таможенники приняли решение о задержании жителя Китая в связи с незаконным ввозом 82 камней для шлифовки ножей.
25 июля, 07:39
Дети кидали с крыши дома огромные камни и чуть не убили женщину в Нижнем Тагиле
16 мая, 05:19
2023
Кандидаты на пост мэра Нижнего Тагила раскрыли свои планы, а в Лае замуровали жителей
4 октября 2023, 18:17
Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
4 октября 2023, 08:17
Жителей Первоуральска напугало ритуальное место в лесу
Ритуальное место в лесу в черте города было найдено в Первоуральске. Оно напугало жителей.
5 сентября 2023, 08:24
На иномарку осыпался град камней с моста в Екатеринбурге
Автомобиль Mercedes в Екатеринбурге пострадал от просыпавшихся на него камней. Инцидент случился 24 августа 2023 года.
26 августа 2023, 13:27
Арт-объект «Сердце Тагила» открылся на Лисьей горе в День города 12 августа
12 августа 2023, 14:09
Самоцветы на прилавке и в горе: фестиваль камней прошел в свердловском селе Мурзинка
7 августа 2023, 15:41
Три подростка накладывали камни на рельсы в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле пойманы три подростка, которые мешали проезду проездов: они накладывали на рельсы камни. Злоумышленникам от 11 до 15 лет.
28 апреля 2023, 10:20
В Артемовском школьники избили восьмилетнего мальчика камнями и палками
Два мальчика 10 и 13 лет избили восьмилетнего школьника. Для того они использовали камни и палки.
17 апреля 2023, 13:20
Неизвестные разбили стекла автомобилей на ГГМ: разбирается тагильская полиция
17 апреля 2023, 12:53
2021
Двое уральцев предстали перед судом за попытку сбыта изумрудов на 4 миллиона рублей
Двое мужчин получили сроки за то, что пытались незаконно продать 3,9 килограмма изумрудов. После сделки они хотели получить свыше 4 миллионов рублей. Приговор вынес городской суд Асбеста.
16 сентября 2021, 15:57
2019
В Кольцово у китаянки изъяли 19 килограммов «магических камней»
19 декабря 2019, 04:27
На Алтае во время камнепада погибла туристка из Екатеринбурга
На Алтае во время камнепада погибла екатеринбурженка. Женщина скончалась по пути в больницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Алтай.
7 августа 2019, 15:12
2017
Дети кидались камнями с крыши многоэтажного дома на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Вчера, 9 августа, жители близлежащих домов заметили на крыше дома №28 по Октябрьскому проспекту детей. Вскоре они оттуда начали кидаться камнями.
10 августа 2017, 09:25
Тагильчане смогут увидеть каменные пейзажи на новой выставке в музее природы
14 июня 2017, 02:30
Неизвестный вывалил груду камней на дорогу из элитного жилого комплекса в Нижнем Тагиле: дорогу расчистили, но надолго ли? (ФОТО)
С неожиданным препятствием столкнулись в Нижнем Тагиле жители многоэтажных домов жилого комплекса «Фотеевский-2», когда 24 мая возвращались на своих автомобилях домой. Груда булыжников оказалась вывалена на дорогу в районе частного дома №2б на улице Белогорская. Жители многоэтажек полагают, что жильцу этого дома не понравилось оживленное автомобильное движение рядом с его домом.
25 мая 2017, 13:25
Подростки забросали камнями «Ласточку» под Нижним Тагилом
Под Нижним Тагилом оставшиеся неизвестными подростки забросали камнями движущийся электропоезд. В результате было повреждено одно из стёкол электропоезда.
22 февраля 2017, 10:55
2016
Студенты Екатеринбурга подарят Крыму кусочек челябинского метеорита (ФОТО)
17 марта 2016, 04:35
2015
В Нижнетагильском музее-заповедники открылась выставка работ юных камнерезов (ФОТО)
15 октября 2015, 07:50

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