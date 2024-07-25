Неизвестный вывалил груду камней на дорогу из элитного жилого комплекса в Нижнем Тагиле: дорогу расчистили, но надолго ли? (ФОТО)
С неожиданным препятствием столкнулись в Нижнем Тагиле жители многоэтажных домов жилого комплекса «Фотеевский-2», когда 24 мая возвращались на своих автомобилях домой. Груда булыжников оказалась вывалена на дорогу в районе частного дома №2б на улице Белогорская. Жители многоэтажек полагают, что жильцу этого дома не понравилось оживленное автомобильное движение рядом с его домом.
25 мая 2017, 13:25