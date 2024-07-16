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Каналы

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2024
Роскомнадзор потребовал у Google разблокировать более 200 российских YouTube-каналов
Роскомнадзор выдвинул требование компании Google разблокировать более 200 YouTube-каналов государственных СМИ РФ, органов власти, а также творческих деятелей и общественников.
16 июля, 11:28
Жители Свердловской области останутся без телевидения
5 марта, 08:45
2023
В Свердловской области отключат ТВ и радиостанции
Несколько ТВ-каналов и радиостанций будут отключены в Свердловской области с 17 по 23 июля 2023 года.
18 июля 2023, 15:25
В Свердловской области разом перестанут работать телевизоры
27 февраля 2023, 14:00
2022
Добро пожаловать в будущее: как спутниковое ТВ становилось доступнее и разнообразнее
Редакция сравнивает, как менялись представления о спутниковом телевидении и какие выгодные предложения существуют сегодня.
9 ноября 2022, 06:22
2021
Три уральских телеканала объединяются в совместный холдинг
14 января 2021, 10:54
2020
Екатеринбуржец хотел купить Telegram-канал и лишился 115 тысяч рублей
Житель Екатеринбурга заплатил 115 тысяч рублей за создание и уроки по ведению Telegram-канала, пишет E1.
8 октября 2020, 12:01
2018
Мэрия Екатеринбурга заплатит 4,5 млн руб. за трансляцию программ с участием политиков
13 декабря 2018, 04:05
2017
Андрей Малахов официально подтвердил уход с «1 Канала» и будет вести свое шоу на «Россия 1»
22 августа 2017, 12:20
2016
Крупнейший оператор спутникового телевидения «Триколор» может потерять своих клиентов, если не решится на реформы
«Триколор» начинает терять важнейшие каналы для потребителей, сообщает ежедневная общероссийская газета «Новые известия».
30 ноября 2016, 13:20
Конфликт «Триколора» и телеканалов в Татарстане выходит в новую фазу: против спутникового оператора возбуждено дело
Управление Федеральной антимонопольной службы в Татарстане возбудило дело в отношении спутникового оператора «Триколор ТВ», как сообщает ежедневная общероссийская газета «Новые известия».
25 октября 2016, 08:10
2015
Сомнительные фирмы оцифровывают Нижний Тагил раньше государства (ФОТО)
Коммерсанты придумали, как заработать на бесплатном телевидении. Листовки с предложением подключить цифровое телевидение появились в почтовых ящиках жителей города. В них говорится, что коллективные заявки на перевод жителей на «цифру» принимаются с 12 октября по 12 ноября. Из контактов в объявлении указан только многоканальный телефон некой «Городской сервисной службы», которая помимо подключения цифрового ТВ оказывает услуги по замене батарей, водосчётчиков и техническому обслуживанию приборов учёта.
4 ноября 2015, 03:20

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