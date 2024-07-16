Сомнительные фирмы оцифровывают Нижний Тагил раньше государства (ФОТО)

Коммерсанты придумали, как заработать на бесплатном телевидении. Листовки с предложением подключить цифровое телевидение появились в почтовых ящиках жителей города. В них говорится, что коллективные заявки на перевод жителей на «цифру» принимаются с 12 октября по 12 ноября. Из контактов в объявлении указан только многоканальный телефон некой «Городской сервисной службы», которая помимо подключения цифрового ТВ оказывает услуги по замене батарей, водосчётчиков и техническому обслуживанию приборов учёта.