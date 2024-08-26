Красная книга

Жительница Свердловской области нашла в лесу гриб из Красной книги

Жительница Свердловской области рассказала о необычной находке в лесу. Она встретила гриб, за сбор которого можно получить наказание и уголовную статью. А все потому, что он внесен в Красную книгу.