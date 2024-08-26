Красная книга

В Висимском заповеднике обнаружили соколов сапсанов, которые записаны в Красную книгу федерального значения
В природном комплексе Висимского заповедника появились новые жители. На днях профессиональным орнитологом Евгением Лариным были зафиксированы сапсаны, очень редкие птицы. Их называют самыми быстрыми существами в мире. Еще бы! Сокол сапсан может развить скорость свыше 322(!) километров в час. Идеальным местом обитания сапсанов считается скалистый берег над водоемом, то есть малодоступное место для человека и с широким горизонтом.
8 июня 2012, 05:38