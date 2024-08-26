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Красная книга

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2024
Житель Свердловской области нашел под Асбестом редкий гриб
В лесу под Асбестом мужчина обнаружил деликатесные черные лисички, которые редко встречаются в природе.
26 августа 2024, 04:36
В лесу под Нижними Сергами обнаружен «внеземной» фиолетовый гриб
Свердловчанка случайно наткнулась в лесу Нижнесергинского района на странный фиолетовый гриб. Оказалось, что «инопланетянин» занесен в Красную книгу.
10 августа 2024, 09:23
Жительница Свердловской области нашла в лесу гриб из Красной книги
Жительница Свердловской области рассказала о необычной находке в лесу. Она встретила гриб, за сбор которого можно получить наказание и уголовную статью. А все потому, что он внесен в Красную книгу.
17 мая 2024, 09:07
Редчайший вид гриба под названием шаровидная саркосома найден в лесу под Тагилом
Тагильчанин обнаружил в лесу под Нижним Тагилом шаровидную саркосому. Этот гриб встречается очень редко и занесен в Красную книгу России.
2 мая 2024, 10:18
2023
В Екатеринбурге спасена полярная сова из Красной книги
В парке Маяковского была спасена белая полярная сова, занесенная в Красную книгу.
15 декабря 2023, 09:58
Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
19 октября 2023, 13:01
2022
В центре Екатеринбурга заметили краснокнижную птицу
Птицу, занесенную в Красную книгу, заметили жители Екатеринбурга в центральном районе города на улице Ленина.
26 сентября 2022, 06:56
Краснокнижный орел приехал из Абакана в Екатеринбург
17 января 2022, 15:37
2021
Раненый тетеревятник из Красной книги найден на Уралмаше в Екатеринбурге
12 августа 2021, 06:37
2018
Шесть сайтов по продаже рыб из Красной книги были заблокированы в Екатеринбурге
16 ноября 2018, 16:04
Новая Красная книга появится в Свердловской области к концу 2018 года
6 ноября 2018, 15:46
Ответственность за торговлю редкими видами животных ужесточена в России
29 июня 2018, 02:00
Сплюшка, ежи и лебедь-шипун будут исключены из Красной книги Свердловской области
К завершению 2018 года в Свердловской области выйдет в свет второй том Красной книги региона.
17 марта 2018, 12:35
2017
Редкие виды животных исключены из Красной книги России в интересах бизнеса
Научная общественность и известные экологии России обнаружили, что в обновлённом издании Красной книги нет гималайского медведя, малой касатки и снежного барана. Сообщество РАН просит Владимира Путина вмешаться в ситуацию.
20 декабря 2017, 02:30
2016
Ледовый городок за 4,5 миллиона: фигуры животных из Красной Книги установят на Театральной площади в Нижнем Тагиле (ФОТО)
В этом году Театральная площадь в Нижнем Тагиле будет украшена в честь года экологии. Вокруг главной городской ёлки будут установлены 32 ледяные фигуры, многие из которых будут изображать занесенных в Красную Книгу животных.
11 ноября 2016, 13:30
2012
В Висимском заповеднике обнаружили соколов сапсанов, которые записаны в Красную книгу федерального значения
В природном комплексе Висимского заповедника появились новые жители. На днях профессиональным орнитологом Евгением Лариным были зафиксированы сапсаны, очень редкие птицы. Их называют самыми быстрыми существами в мире. Еще бы! Сокол сапсан может развить скорость свыше 322(!) километров в час. Идеальным местом обитания сапсанов считается скалистый берег над водоемом, то есть малодоступное место для человека и с широким горизонтом.
8 июня 2012, 05:38

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