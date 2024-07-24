«Вторичка» серьезно подорожала в Екатеринбурге за месяц

За последний месяц в Екатеринбурге подорожало вторичное жилье. Так, в марте в среднем один квадратный метр можно было приобрести на 1,3 тысячи рублей дороже, чем в феврале.