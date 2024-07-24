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Квадратный метр

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2024
Стоимость квадратного метра в Екатеринбурге подорожала на 11%
В Екатеринбурге стал стоить дороже квадратный метр в III квартале 2024 года.
24 июля, 11:28
«Вторичка» серьезно подорожала в Екатеринбурге за месяц
За последний месяц в Екатеринбурге подорожало вторичное жилье. Так, в марте в среднем один квадратный метр можно было приобрести на 1,3 тысячи рублей дороже, чем в феврале.
11 апреля, 08:40
Итоги гонки инвесторов: доллар в России побеждает недвижимость
В России некоторые аналитики советуют вкладывать деньги в недвижимость. Однако пользуется популярностью и вложение средств в валюту, это может быть даже выгоднее.
1 апреля, 11:12
Квадратный метр в новостройках Нижнего Тагила подорожал за пять лет в 3,9 раза
12 марта, 11:14
Жители Нижнего Тагила купят только 10 кв. м жилплощади в Москве после продажи квартиры
Жителю Нижнего Тагила при переезде в Москву вырученных от продажи квартиры в родном городе средств хватит на небольшую комнату в коммуналке.
4 марта, 12:59
Квадратный метр жилья в новостройках подорожал за год в Нижнем Тагиле на 18%
16 февраля, 10:59
2023
Квадратный метр жилья в Екатеринбурге подорожал на 10 тысяч рублей
В Екатеринбурге наблюдается рост цен на жилую недвижимость. По статистике с августа прошлого по июль текущего года, стоимость квадратного метра выросла на 10,5 тысячи рублей.
2 августа 2023, 12:25
В Нижнем Тагиле водитель ранил коллегу отверткой, а квадратный метр жилья подорожал
29 марта 2023, 15:52
Квадратный метр жилья подорожал в новостройках Нижнего Тагила
29 марта 2023, 09:02
2022
Стоимость строительства жилья выросла с начала года в Нижнем Тагиле
Цена на квадратный метр возводимой жилплощади в Нижнем Тагиле увеличилась с первого по третий квартал на 2630 рублей.
11 июля 2022, 10:36
2021
На 2,5 тысячи рублей подорожал квадратный метр жилья в Нижнем Тагиле
Средняя стоимость квадратного метра общей площади жилья в Нижнем Тагиле во втором квартале 2021 года выросла на 2,5 тысячи рублей.
23 июня 2021, 05:50
2018
Средняя стоимость 1 кв.м. жилья в Свердловской области составляет 43 тыс. 838 руб.
На вторую половину 2018 года для регионов РФ Министерством строительства и ЖКХ обозначена средняя цена 1 кв.м. жилого помещения.
16 марта 2018, 07:45
2015
В ближайшие три года в Нижнем Тагиле планируется построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья
10 декабря 2015, 05:15
Екатеринбург вошел в пятерку городов с самой дорогой недвижимостью
Несмотря на то, что на российском рынке недвижимости наблюдаются кризисные явления, говорить о серьезных сложностях пока что преждевременно. Сложилась парадоксальная ситуация — несмотря на очевидное падение спроса квартиры на первичном рынке, по всей стране цены на квартиры в новостройках планомерно повышаются. Конечно, цены не идет вверх докризисными шагами, но все равно понемногу прибавляют — на радость продавцам.
17 августа 2015, 06:35

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