Квадратный метр

Екатеринбург вошел в пятерку городов с самой дорогой недвижимостью
Несмотря на то, что на российском рынке недвижимости наблюдаются кризисные явления, говорить о серьезных сложностях пока что преждевременно. Сложилась парадоксальная ситуация — несмотря на очевидное падение спроса квартиры на первичном рынке, по всей стране цены на квартиры в новостройках планомерно повышаются. Конечно, цены не идет вверх докризисными шагами, но все равно понемногу прибавляют — на радость продавцам.
17 августа 2015, 06:35