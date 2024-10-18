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2024
Ноги больше не будут ледяными: как очень дешево и просто утеплить холодный пол
18 октября, 12:39
Строительство культурного центра на ГГМ в Тагиле заморозили из-за удорожания
17 октября, 05:29
Девушка пыталась незаконно провезти в Екатеринбург материалы для наращивания ресниц
В аэропорту Кольцово задержали 29-летнюю пассажирку, которая пыталась незаконно провезти в Екатеринбург из Баку материалы, необходимые для бьюти-процедур.
13 сентября, 05:51
Незаконная свалка с опасными отходами обнаружена в Екатеринбурге около Кольцово
Около аэропорта Кольцово в Екатеринбурге была обнаружена незаконная свалка с опасными медицинскими отходами.
27 августа, 11:17
Экодом «Народный» привез «Защитников Земли» в Нижнюю Туру
23 апреля, 06:24
Тагильчане могут создать куклы для конкурса-выставки
В Нижнем Тагиле начался прием работ на Всероссийский конкурс-выставку кукол собственного производства. Конкурс проходит каждый год в Екатеринбурге.
20 февраля, 11:10
2023
Из-за строителей в Невьянске местные жители не могут попасть в свои сады и в гаражи
13 сентября 2023, 11:16
Житель Сухого Лога сидел сутки в квартире с трупом сожительницы
31-летний мужчина из Сухого Лога, поссорившись со своей сожительницей, стал ее бить и зарезал ножом. Убийство произошло вечером 16 июня 2023 года.
5 сентября 2023, 15:23
2018
Новые методики по ремонту дорог обсудят на конференции в Нижнем Тагиле
13 апреля 2018, 11:05
Где в Нижнем Тагиле заказать агитационные материалы к выборам-2018
В соответствии с пунктом 11 статьи 55 Федерального Закона от 10.01.2003 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Общество с ограниченной ответственностью «Рекорд-Урал» представляет сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов в период избирательной кампании выборов президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 года.
15 января 2018, 06:25
2016
Материалы для реконструкции завезли в Нижнем Тагиле на площадь перед «Современником» (ФОТО)
30 июня 2016, 14:10

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