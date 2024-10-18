Где в Нижнем Тагиле заказать агитационные материалы к выборам-2018

В соответствии с пунктом 11 статьи 55 Федерального Закона от 10.01.2003 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Общество с ограниченной ответственностью «Рекорд-Урал» представляет сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов в период избирательной кампании выборов президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 года.