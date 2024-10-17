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Метанол

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Жители Свердловской области сядут в тюрьму за смерть 9 человек от паленого алкоголя
17 октября, 12:08
2011
Завод по производству метанола начнут строить в июне следующего года
17 ноября 2011, 12:31
На митинг против строительства метанольного завода пришло 250 тагильчан (фото)
6 ноября 2011, 10:19
Выбросы метанольного завода не будут превышать нормы, заявляют в УралХимПласте
3 ноября 2011, 10:13
УралМетанолГрупп получил положительное заключение Государственной экспертизы на строительство метанольного завода
Федеральное автономное учреждение «Главное Управление государственной экспертизы» Министерства регионального развития Российской Федерации, изучив проектную документацию и результаты инженерных изысканий, выдало положительное заключение на объект капитального строительства «Завод по производству метанола мощностью 600 тысяч тонн в год в городе Нижний Тагил» (Свердловская область).
4 октября 2011, 10:51
Для метанольного завода в Нижнем Тагиле уже готовят площадку
22 апреля 2011, 12:59
2010
В Нижнем Тагиле готовятся к Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения пройдет с 14 по 25 октября. В Нижнем Тагиле ведутся последние подготовительные работы на участках, продолжается набор и обучение персонала.
25 августа 2010, 04:13

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