УралМетанолГрупп получил положительное заключение Государственной экспертизы на строительство метанольного завода

Федеральное автономное учреждение «Главное Управление государственной экспертизы» Министерства регионального развития Российской Федерации, изучив проектную документацию и результаты инженерных изысканий, выдало положительное заключение на объект капитального строительства «Завод по производству метанола мощностью 600 тысяч тонн в год в городе Нижний Тагил» (Свердловская область).