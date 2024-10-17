Операция на Украине

Покушение на Трампа и провал Байдена. Конфликт на Украине все?

Покушение на Дональда Трампа взбудоражило весь мир. Эксперты уверены, что это событие многократно увеличило его шансы на победу в президентской гонке. Если это случится, то конфликт на Украине может закончиться уже осенью: Трамп неоднократно обещал сделать это после возвращения в Белый дом.