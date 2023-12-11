На Урале суд вынес приговор заведующему гинекологии, якобы изнасиловавшему несовершеннолетнюю во время УЗИ (ФОТО)

Туринский районный суд вынес приговор заведующему гинекологическим отделением Туринской центральной районной больницы им. О.Д. Зубова Койчубаю Холбаеву, который обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней (часть 3 статьи 131 УК РФ) и в мошенничестве с использованием служебного положения (части 3 статьи 159 УК РФ). Как сообщили Znak.com в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд признал Холбаева виновным и приговорил к лишению свободы сроком 8,5 года в колонии строгого режима и к штрафу 150 тыс. рублей.