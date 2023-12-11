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2023
Клиенты недовольны: на ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге огромные очереди
11 декабря 2023, 05:59
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября 2023, 10:52
2022
Фейсеры не пустили компанию в клуб Екатеринбурга из-за плохого отзыва
Охранники отказались пускать компанию молодых людей в клуб Екатеринбурга 7-го октября, ночью, из-за оставленного на сервисе плохого отзыва. Фейсеры оказались злопамятными.
7 октября 2022, 04:29
2021
Организм просто выключается: отзывы переболевших коронавирусом тагильчан
2 декабря 2021, 16:20
2020
«Забавно»: добровольцы о побочных эффектах отечественной вакцины от COVID-19
20 ноября 2020, 06:44
2018
Более половины регионов РФ положительно высказались о пенсионной реформе
Более половины субъектов Российской Федерации положительно высказались о законопроекте пенсионной реформы. Об этом заявили в комитете Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
10 июля 2018, 16:56
Глава Колымы высказался против пенсионной реформы на Крайнем Севере
Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов поручил подготовить отзыв на проект федерального закона, «предусматривающий исключение норм повышения пенсионного возраста для жителей Магаданской области».
30 июня 2018, 09:05
2017
Сотни екатеринбургских семей боятся за доступность персональных данных их детей
Около 800 екатеринбургских родителей против того, чтобы данные медицинских карт их детей передавались в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.
22 декабря 2017, 15:35
Жители России смогут оставлять жалобы на врачей на сайте госуслуг
Минздрав РФ введет на сайте госуслуг новый сервис, с помощью которого пользователи портала могут поделиться мнением о медицинских услугах и оставлять жалобы.
27 сентября 2017, 08:30
Какие впечатления и эмоции у гостей вызвала Премия «Человек года 2017»? (ФОТО)
21 апреля 2017, 14:00
2016
Более 15 тысяч юных тагильчан посетили новогодние представления в драматическом театре (ФОТО)
11 января 2016, 12:40
2015
На Урале суд вынес приговор заведующему гинекологии, якобы изнасиловавшему несовершеннолетнюю во время УЗИ (ФОТО)
Туринский районный суд вынес приговор заведующему гинекологическим отделением Туринской центральной районной больницы им. О.Д. Зубова Койчубаю Холбаеву, который обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней (часть 3 статьи 131 УК РФ) и в мошенничестве с использованием служебного положения (части 3 статьи 159 УК РФ). Как сообщили Znak.com в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд признал Холбаева виновным и приговорил к лишению свободы сроком 8,5 года в колонии строгого режима и к штрафу 150 тыс. рублей.
19 ноября 2015, 09:00
Блоггер №1 в России: «В Тагиле было очень круто!» (ФОТО)
В Нижний Тагил едут не только первые лица страны и крупнейшие промышленники. Два дня вместе с супругой в городе провел самый популярный блоггер в России Илья Варламов.
11 сентября 2015, 08:05
Главное, чтобы клиенты были довольны!
19 марта 2015, 07:35
2014
Наращивание волос. Отзывы
1 декабря 2014, 04:52
1970
Перемены в ОСАГО
1 января 1970, 00:33

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