tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Патруль

Выбрать дату
2024
Пожарный в Тюмени выстрелил в руку патрульному. Он думал, что ему подкинут наркотики
В Тюмени сотрудник пожарно-спасательной службы выстрелил в патрульного ГИБДД. Инцидент случился в частном секторе.
12 марта, 06:09
2023
В Свердловской области из-за режима ЧС усилили патрули в лесах
С 13 июля Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Дополнительные контрольные группы 15 и 16 июля проводят рейды.
15 июля 2023, 12:35
2022
Жители Тагила требуют круглосуточные патрули полиции из-за вандализма в парках
19 сентября 2022, 11:52
Сотрудники ППС спасли тонущего мальчика в Свердловской области
Пешая патрульная группа отдела МВД РФ «Камышловский» в составе четырех лиц осматривала выделенный периметр. На реке Пышма они заметили четырех купающихся ребят. Причем один из подростков заплыл дальше
22 июня 2022, 09:06
Трех пьяных подростков поймали силовики Асбеста в новогодние праздники
В рамках профилактического мероприятия «Комендантский патруль» 16 детей были задержаны правоохранителями на улицах Асбеста в новогодние каникулы. 9 подростков угодили в отделы полиции, трое несовершеннолетних были пьяными.
16 января 2022, 09:41
2021
В Нижнем Тагиле школьницы с елки попали в полицию за нарушение комендантского часа
5 января 2021, 12:00
2020
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД начнут поиски замерзающих автолюбителей
30 декабря 2020, 09:45
В Свердловской области на праздники из-за пожаров усилят патрулирование лесов
8 мая 2020, 13:02
2019
В Екатеринбурге у здания ФСБ усилили меры безопасности после перестрелки на Лубянке
20 декабря 2019, 09:53
74 тагильских подростка задержаны полицией в новогодние праздники
С 30 декабря полиция Нижнего Тагила проводит профилактическое мероприятие «Комендантский патруль», в ходе которого выявляет детей, находящихся ночью в общественных местах без сопровождения взрослых. Всего были задержаны 74 подростка.
6 января 2019, 10:56
2017
Более 1000 нарушений ПДД выявлено за три месяца скрытого патрулирования в Нижнем Тагиле
На территории Нижнего Тагила и Горноуральского ГО в течение трех месяцев проходила операция «Скрытый патруль».
5 апреля 2017, 05:35
Народные дружины появятся в Дзержинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила
Полгода назад в Нижнем Тагиле была создана дружина, которая начала помогать поддерживать правопорядок в Ленинском районе города. В этом году подобные дружины могут появиться в двух других районах города.
16 марта 2017, 13:05
Водитель грузовика чуть не замерз во сне в сломанной машине на Пермской трассе: его спасли инспекторы ДПС
Прапорщики Красноуфимского отдела ДПС спасли замерзающего на дороге водителя: его машина сломалась накануне, и он не знал, куда можно обратиться за помощью, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».
22 января 2017, 04:00
2016
Более 100 полицейских были направлены на усиление патрулей во время отключения электричества в Дзержинском районе Нижнего Тагила
В воскресенье, 27 ноября, в Дзержинском районе для ремонта грозотроса отключали электричество в ночное время. Для обеспечения правопорядка и недопущения совершения преступлений в этот период на улицы района были выведены дополнительные силы полиции и ГИБДД Нижнего Тагила.
28 ноября 2016, 09:35
Автоледи на Hyundai совершила наезд на патрульный автомобиль ГИБДД в Свердловской области: пострадали 2 человека
На трассе «Екатеринбург-Тюмень» 31-летняя женщина на иномарке въехала в припаркованный автомобиль, принадлежащий ГИБДД, сообщает начальник пресс-службы Горелых.
23 ноября 2016, 10:30
В Екатеринбурге четверо молодых людей напали и избили жителей частного дома: один пострадавший находится в коме (ФОТО)
На окраине Екатеринбурга произошло нападение на трех мужчин, находившихся в частном доме, сообщает Портал 66.ru.
28 октября 2016, 04:50
Житель Нижнего Тагила требует наказать экипаж ДПС, который не пропустил пешехода на «зебре» (ВИДЕО)
На днях в сети была размещена запись с видеорегистратора. На этой записи патрульный автомобиль проезжает пешеходный переход, не предоставив преимущество ребенку с велосипедом.
13 июля 2016, 11:55
В Нижнем Тагиле сотрудники всех подразделений полиции вышли на патрулирование улиц города (ФОТО)
Профилактика всегда помогает стабилизировать обстановку в городе – считают в Нижнетагильском МУ МВД. А потому весь гарнизон полиции Нижнего Тагила полным составом вышли патрулировать улицы. В ходе данного мероприятия в 4 раза было увеличено количество нарядов и постов в вечернее время. Были охвачены не только центральные участки, но и такие отдаленные районы города, как поселки Кирпичный и Северный, район Выи. Полицейские проходили и по дворам, оценивая там обстановку.
3 июня 2016, 04:00
Полицейскому Нижнего Тагила пришлось достать огнестрельное оружие при задержании молодого человека (ВИДЕО)
Вечером 25 апреля в Нижнем Тагиле полицейские осуществляли задержание мужчины. Мужчина, предположительно, был пьян.
26 апреля 2016, 13:45
Пытался скрыться по «встречке»: в Екатеринбурге три экипажа ДПС устроили погоню за водителем
Подозрительную серебристую «десятку» гаишники приметили на Объездной дороге – потребовали остановиться. Однако водитель явно не хотел разговаривать с правоохранителями: он нажал педаль газа в пол и ринулся прочь.
19 апреля 2016, 03:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика