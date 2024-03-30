В Нижнем Тагиле сотрудники всех подразделений полиции вышли на патрулирование улиц города (ФОТО)
Профилактика всегда помогает стабилизировать обстановку в городе – считают в Нижнетагильском МУ МВД. А потому весь гарнизон полиции Нижнего Тагила полным составом вышли патрулировать улицы. В ходе данного мероприятия в 4 раза было увеличено количество нарядов и постов в вечернее время. Были охвачены не только центральные участки, но и такие отдаленные районы города, как поселки Кирпичный и Северный, район Выи. Полицейские проходили и по дворам, оценивая там обстановку.
3 июня 2016, 04:00