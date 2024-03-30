Водитель грузовика чуть не замерз во сне в сломанной машине на Пермской трассе: его спасли инспекторы ДПС

Прапорщики Красноуфимского отдела ДПС спасли замерзающего на дороге водителя: его машина сломалась накануне, и он не знал, куда можно обратиться за помощью, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».