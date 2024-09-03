В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти

В Нижнем Тагиле обсудили проблему восстановления благоустройства после проведения земляных работ. Владислав Пинаев потребовал от чиновников и ресурсников вести восстановление территории в регламентные сроки и с надлежащим качеством. А пока «перекопы» — это почти 500 препятствий на пути тагильчан.