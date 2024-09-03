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Перекопы

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2024
В Нижнем Тагиле восстановят дороги после перекопов
3 сентября, 13:09
2023
Возмущенный председатель — бизнесмен, культобзор и новая гирлянда для Тагила
29 ноября 2023, 18:14
Как идет восстановление: 704 перекопа сделали ресурсники Нижнего Тагила в 2023 году
29 ноября 2023, 15:44
На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей
31 июля 2023, 11:34
138 перекопов не успели восстановить в Нижнем Тагиле до прихода зимы
17 января 2023, 16:15
2022
«Водоканал-НТ» восстановил более 150 «перекопов» на улицах Нижнего Тагила
Благоустройство улиц Нижнего Тагила после ремонтных работ выполнила организация «Водоканал-НТ» в летний период. Всего рабочие восстановили около 160 «перекопов» в разных районах города.
17 октября 2022, 12:29
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
В Нижнем Тагиле обсудили проблему восстановления благоустройства после проведения земляных работ. Владислав Пинаев потребовал от чиновников и ресурсников вести восстановление территории в регламентные сроки и с надлежащим качеством. А пока «перекопы» — это почти 500 препятствий на пути тагильчан.
25 сентября 2022, 06:28
80 перекопов устранил «Водоканал-НТ» за 2 месяца в Нижнем Тагиле
16 июля 2022, 06:58
2021
Разрушения на 14 млн: «Водоканал-НТ» благоустроит перекопы на улицах Нижнего Тагила
16 марта 2021, 02:28
2018
Восстановление перекопов начнется в Нижнем Тагиле 20 июня
В Нижнем Тагиле ресурсоснабжающие организации приступят к восстановлению дорог, тротуаров и газонов, поврежденных при проведении аварийных работ на сетях города.
7 июня 2018, 16:35
Сотрудник нелегальной стоянки в Нижнем Тагиле угрожает автомобилистам за неуплату
На стоянке напротив проходной УВЗ «Уралкриомаш» в Нижнем Тагиле с автовладельцев ежедневно взимается плата за неизвестные услуги. Каждый водитель должен платить по 30 рублей. Ранее парковка автомобилей здесь была свободной. Тагильчанам, которые отказываются платить, грозят перегородить выезд. А для того, чтобы автолюбители не парковались бесплатно через дорогу – владельцы стоянки перекопали соседнюю площадку.
4 июня 2018, 16:35
2017
Тротуар и бордюры сломаны после работ АО «Газэкс» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
17 ноября 2017, 13:35
Падение в яму обошлось в 9000 рублей жителю Нижнего Тагила (ФОТО)
Житель Нижнего Тагила упал в неосвещённый перекоп при переезде в новую квартиру. В руках он нёс люстру за 9000 рублей, которая разбились в результате падения. Сам он по счастливому стечению обстоятельств отделался ушибами.
18 октября 2017, 07:45
Перекоп ликвидирован на ГГМ в Нижнем Тагиле после падения в него нескольких человек (ФОТО)
17 октября 2017, 12:45
Житель Нижнего Тагила госпитализирован после падения в яму от коммунальных работ (ФОТО)
Житель ГГМ упал в строительный перекоп на ул. Смелянского в Нижнем Тагиле 14 октября.
16 октября 2017, 07:15
35 инцидентов при подключении отопления зафиксировано в Нижнем Тагиле
28 сентября 2017, 04:30
Плиты вместо асфальта были уложены на месте перекопа по проспекту Вагоностроителей в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Осенью 2016 года для замены трубопровода был перекопан проспект Вагоностроителей в районе его пересечения с улицей Орджоникидзе в Нижнем Тагиле.
30 мая 2017, 08:10
Перекоп с грязью остался на месте прокладки кабеля в Пионерском сквере на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
22 мая 2017, 07:05
Жители жалуются на перекопы вблизи школы и молочной кухни на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
После очередной замены труб теплотрассы остаются перекопанные участки. Восстановительных работ на них не проводилось, и тротуар на всём протяжении Садового проезда в Нижнем Тагиле остаётся разрушенным.
12 мая 2017, 13:15
Общественники попросили оштрафовать компанию «Швабе» за грязь и перекопы в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)
25 апреля 2017, 09:35

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