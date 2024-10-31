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Питомцы

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2024
Зоопарк в Екатеринбурге завалили тыквами
31 октября, 16:32
Усы, лапы и хвост больше не в моде: свердловчане могут оформить паспорт для кота
28 июня, 11:34
Трудолюбивые подростки, воспитатель года, умные школьники из Тагила, коты и клубничка
17 мая, 16:59
Кошки vs Ёлки: видеонаблюдения подписчиков за своими питомцами в Нижнем Тагиле
Редакция TagilCity.ru ранее задала вопрос читателям в социальной сети, в каких отношениях состоят их усатые питомцы с новогодней елкой. Запись собрала 12 тысяч просмотров.
3 января, 16:04
Собаки потерялись после запуска салютов в Нижнем Тагиле
2 января, 15:19
2023
Дрессированные кошки приехали в Екатеринбург
29 декабря 2023, 13:09
Кошки и собаки в Свердловской области путешествуют без хозяев в 2023 году
На Урале около шести тысяч домашних животных ездили на поездах в 2023 году без сопровождения своих хозяев.
23 ноября 2023, 14:53
20 котов привезены с СВО на передержку в Екатеринбург. Но от них отказались
С зоны боевых действий на Донбассе в Екатеринбург доставлены два десятка котов. Их должны были отдать на передержку, но женщина, которая собиралась их приютить, передумала в последний момент.
17 ноября 2023, 04:42
«Мемное» животное появится в контактном зоопарке под Сысертью
8 ноября 2023, 14:04
2022
Мобилизованные свердловчане сдают домашних питомцев в приюты
Мужчины Свердловской области, которых мобилизовали, вынуждены отказаться от своих домашних животных. Собак, кошек и прочих зверьков некоторые из них сдают в приюты.
4 октября 2022, 10:13
Самовыгул животных ограничил Путин
Вводить запрет на самовыгул питомцев позволил регионам президент России Владимр Путин.
27 июля 2022, 09:02
Ребенка с двадцатью голодными собаками держит продавщица из Екатеринбурга
Зоозащитники пожаловались на женщину из Екатеринбурга, которая держит своего ребенка вместе с двадцатью голодными псами.
20 июля 2022, 06:59
Устанавливаются причины смерти супругов в Екатеринбурге, тела которых ели питомцы
Выясняется, почему в Екатеринбурге скончались мужчина и женщина, трупы которых обгладывали собственные многочисленные животные.
19 июля 2022, 08:29
Голодные животные ели трупы убитых хозяев в Екатеринбурге
Из квартиры, чьи владельцы были убиты, спасли шесть кошек и трех собак, которым ради выживания пришлось обгладывать трупы владельцев.
18 июля 2022, 12:19
2020
В Екатеринбурге прилетевших спецрейсами питомцев тоже отправляют в обсервацию
31 мая 2020, 09:28
2018
Змея не выжила: неизвестные выкинули коробку с удавом на мороз в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на помойке была обнаружена коробка с удавом. У змеи было обморожение 100% поверхности кожи.
24 декабря 2018, 04:30
2016
Тагильчан попросили не бросать питомцев в садах
19 сентября 2016, 10:35
Женщина в Первоуральске истязала животных в своей квартире, а трупы выбрасывала во двор
Бывшая сотрудница МВД и поэтесса из Первоуральска, которую знают под псевдонимом Нина Пожарская, превратила свою квартиру в пыточную камеру для домашних животных. Люди, проживающие в одном доме с пенсионеркой, известили об этом правоохранительные органы, после того, как в пятницу, 12 августа, обнаружили неподалеку от жилища обезображенный труп собаки, завернутый в пакет, сообщает Life.ru.
15 августа 2016, 06:05
В Екатеринбурге хозяева накачали наркотиками 2,5-месячного котенка (ФОТО)
13 июля 2016, 06:15
В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по служебному собаководству
17 мая 2016, 09:10

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