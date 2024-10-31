20 котов привезены с СВО на передержку в Екатеринбург. Но от них отказались

С зоны боевых действий на Донбассе в Екатеринбург доставлены два десятка котов. Их должны были отдать на передержку, но женщина, которая собиралась их приютить, передумала в последний момент.