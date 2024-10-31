Женщина в Первоуральске истязала животных в своей квартире, а трупы выбрасывала во двор
Бывшая сотрудница МВД и поэтесса из Первоуральска, которую знают под псевдонимом Нина Пожарская, превратила свою квартиру в пыточную камеру для домашних животных. Люди, проживающие в одном доме с пенсионеркой, известили об этом правоохранительные органы, после того, как в пятницу, 12 августа, обнаружили неподалеку от жилища обезображенный труп собаки, завернутый в пакет, сообщает Life.ru.
15 августа 2016, 06:05