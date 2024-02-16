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2024
Итоги 2023: на Среднем Урале растет популярность системы страхования киберрисков
16 февраля, 10:57
2023
Пришлось идти платно: молодую мать открепили от поликлиники в Нижнем Тагиле
7 марта 2023, 08:12
2022
Устаревшие полисы жителей Нижнего Тагила будут аннулированы
23 ноября 2022, 13:04
2019
Россияне смогут обращаться за медпомощью без полиса
12 декабря 2019, 09:26
Тагильчанин не мог получить медполис из-за того, что три года числился мертвым
51-летний житель Нижнего Тагила не мог получить полис ОМС из-за того, что числился умершим с 2014 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
10 июля 2019, 14:15
2018
Полисы ОСАГО в России подорожают с 31 августа
В России с 31 августа могут подорожать полисы ОСАГО. Об этом сообщил Центробанк.
14 мая 2018, 06:35
2017
«Купить онлайн»: электронный полис ОСАГО не упростил процедуру в Нижнем Тагиле
Автовладельцы Нижнего Тагила столкнулись с трудностями при оформлении электронного полиса ОСАГО. Застраховать свою машину в офисах страховых компаний для владельцев авто с определенными параметрами нет возможности. Страховые агенты настаивают на получении электронного полиса. Что происходит и как страховать, редакция TagilCity.ru выясняла у владельцев легковых машин и в офисах страховых компаний.
8 декабря 2017, 06:55
Всем россиянам с полисами ОМС лекарства могут отпускаться бесплатно
Все граждане России, имеющие полис обязательного медицинского страхования, смогут получать бесплатно лекарства по рецепту из специального списка. Теперь такую возможность имеют только льготные категории россиян.
5 мая 2017, 04:35
2016
Реформа ОСАГО: Минфин предлагает кардинально поменять правила страхования и выплат
Минфин предлагает произвести глобальную реформу ОСАГО. Предложение заключается в разделении полисов на 3 категории: эконом - с лимитом выплат до 400–500 тысяч рублей, стандарт — до 1 млн рублей и премиум — до 2 млн рублей. Естественно, должна будет производиться доплата. Конкретный размер ее должен установить Центробанк.
15 сентября 2016, 10:15
Жители Среднего Урала могут вновь получать электронные полисы ОМС
Жители Среднего Урала могут вновь получать электронные полисы ОМС без ограничений, сообщают в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования.
1 февраля 2016, 04:10
2015
Вот так удружил! В Нижнем Тагиле полицейские задержали наркобарыгу по наводке приятеля
35-летнего мужчину задержали накануне сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При задержании оперативники изъяли у подозреваемого прозрачный полимерный пакет с веществом растительного происхождения тёмно-зелёного цвета. По результатам исследования эксперты подтвердили, что изъятое вещество является наркотическим синтетическим веществом общей массой 0,96 грамма.
12 августа 2015, 12:50
Лавировал, лавировал и вылавировал: «Росгосстрах» вновь начинает выдачу полисов ОСАГО
6 июня 2015, 10:05
В Нижнем Тагиле закончились полисы ОСАГО или цветет беспредел страховых компаний? TagilCity.ru выяснил правду о повышении цен на страхование
7 апреля 2015, 06:50
2012
Тагильчане сдают медицинские полисы с «антихристианскими» символами
Жители Свердловской области испугались «антихристинаских» знаков, которые они увидели в своих медицинских полисах. Люди отказываются от полисов ОМС из-за комбинации из шестёрок.
12 мая 2012, 09:29

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