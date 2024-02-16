Вот так удружил! В Нижнем Тагиле полицейские задержали наркобарыгу по наводке приятеля
35-летнего мужчину задержали накануне сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При задержании оперативники изъяли у подозреваемого прозрачный полимерный пакет с веществом растительного происхождения тёмно-зелёного цвета. По результатам исследования эксперты подтвердили, что изъятое вещество является наркотическим синтетическим веществом общей массой 0,96 грамма.
12 августа 2015, 12:50