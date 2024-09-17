Осужденная за репост воспитательница детсада этапирована из Курганской области в колонию Екатеринбурга (ФОТО)
Напомним, женщина-воспитатель из Курганской области была осуждена на 6 месяцев лишения свободы за размещение в соцсети видеоролика, где вожатые лагеря издевались над мальчиком в туалете, раздев его догола. Женщина, размещая пост у себя в аккаунте, хотела тем самым обратить внимание общественности на вопиющий факт, который остался без наказания, сообщает «Российская газета».
14 января 2017, 04:30