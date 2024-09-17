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2024
Школьница из Екатеринбурга оказалась втянута в производство порнографии
Краснодарца обвиняют в изготовлении запрещенного контента с 8-классницей из Екатеринбурга.
17 сентября, 14:41
В Екатеринбурге мужчина увел девочку в квартиру и включил порно
В Екатеринбурге 51-летний местный житель привел к себе домой 6-летнюю девочку. Там он ее раздел и стал трогать за разные части тела.
27 апреля, 10:55
2023
«Подумали, что это порно»: по Екатеринбургу прошли девушки в открытых платьях
В Екатеринбурге заметили моделей, гуляющих в платьях и шубах. Дефиле прошло на центральных улицах города, на рынке, парковке и в метро.
18 октября 2023, 06:40
SHOT: 18-летняя мать на Урале снимала порно со своей трехмесячной дочкой
18-летняя мать из Новой Ляли снимала лесбийские порноролики со своей трехмесячной дочерью и выкладывала их в сеть.
29 июля 2023, 11:01
За съемку и продажу порно с детьми житель Нижнего Тагила получил 5 лет тюрьмы
6 апреля 2023, 13:07
2022
В распространении порно обвиняют полицейского из Екатеринбурга
Сотрудник полиции из Екатеринбурга обвиняется в распространении порнографии в интернете.
16 августа 2022, 06:01
Порноактриса с шестью ножевыми ранениями обнаружена в ванной в Санкт-Петербурге
Труп 26-летней порноактрисы и блогера Анастасии Гришман был обнаружен 10 августа в квартире на Южном шоссе в Санкт-Петербурге. Тело с шестью ножевыми ранениями пролежало в ванне не меньше недели.
10 августа 2022, 15:10
Снимающий порно с детьми педофил из Краснотурьинска пойман
Правоохранители поймали педофила, который снимал порно с детьми в Краснотурьинске. Злоумышленника посадили в тюрьму на 12 лет.
27 июля 2022, 10:10
2021
12-летняя школьница снимала порно с 5-летней девочкой в Екатеринбурге
10 июня 2021, 06:03
В съемках порно с собственной 10-летней дочерью подозревается свердловчанин
20 мая 2021, 11:24
Обыски по делу о детской порнографии провели силовики в Екатеринбурге
17 апреля 2021, 06:06
В съёмке порно с 9-летней девочкой подозревается тагильчанин
Мужчина из Нижнего Тагила снимал порно с 9-летней девочкой. Ему грозит уголовное наказание.
31 марта 2021, 08:26
В распространении порнографии за деньги обвиняется житель Нижнего Тагила
Житель Нижнего Тагила за деньги распространял в закрытой группе ВКонтакте интимные фото своей подруги.
16 марта 2021, 11:42
2017
Сын ирбитского депутата под воздействием наркотиков занялся онанизмом в присутствии своих коллег по работе
Сына депутата городской думы Ирбита Ольги Гладковой застали за неприличным занятием на рабочем месте: молодой человек работает в местном центре детского творчества.
15 августа 2017, 12:05
Житель Березовского после ссоры с девушкой выложил в соцсеть их интимное видео
В 2015 году житель Березовского снял на мобильный телефон интимное видео с участием девушки, с которой на тот момент находился в отношениях. Позже между парой возникли разногласия, и они прекратили общение.
21 марта 2017, 07:55
Осужденная за репост воспитательница детсада этапирована из Курганской области в колонию Екатеринбурга (ФОТО)
Напомним, женщина-воспитатель из Курганской области была осуждена на 6 месяцев лишения свободы за размещение в соцсети видеоролика, где вожатые лагеря издевались над мальчиком в туалете, раздев его догола. Женщина, размещая пост у себя в аккаунте, хотела тем самым обратить внимание общественности на вопиющий факт, который остался без наказания, сообщает «Российская газета».
14 января 2017, 04:30
2011
Facebook атаковали спамеры
16 ноября 2011, 11:44
Хакерская атака на детскую передачу: мультики заменены на порно
17 октября 2011, 09:32

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