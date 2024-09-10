Потребитель

Начальник Отдела по развитию потребительского рынка и услуг Нижнего Тагила Татьяна Семиколенных о просроченных товарах, шашлычках, суши-барах и рынках
Развитие потребительского рынка, а также рынка услуг и общественного питания в Нижнем Тагиле – тема, волнующая всех без исключения тагильчан. Нас всех заботит качество оказываемых нам услуг и покупаемых нами товаров. На актуальные вопросы сегодняшнего положения потребительского рынка Нижнего Тагила ответила начальник Отдела по развитию потребительского рынка и услуг Администрации города Татьяна Семиколенных.
27 июля 2012, 09:25