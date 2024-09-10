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Потребитель

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2024
В Екатеринбурге мужчина подал в суд на DNS за испорченную видеокарту
В Екатеринбурге мужчина подал в суд на магазин цифровой техники DNS за испорченную видеокарту и получил компенсацию.
10 сентября 2024, 07:00
Свердловчане могут сверить учетные данные для верных начислений за вывоз мусора
8 февраля 2024, 12:13
2022
«Облкоммунэнерго» потратит на ремонтные работы более 200 млн в следующем году
«Облкоммунэнерго утвердило план ремонтных работ на 2023 год». Самые масштабные реконструкции пройдут в Алапаевском и Полевском территориальных подразделениях, а также в Первоуральском филиале компании.
16 декабря 2022, 07:40
Параллельный импорт: кому смогут помочь «пираты», а кому нет
24 июня 2022, 05:36
2019
Роскачество сообщило о патогенных бактериях в мясном фарше на уральских предприятиях
29 мая 2019, 07:40
Более 48 млн рублей вернули обманутым потребителям в Свердловской области
27 апреля 2019, 05:06
Житель Каменска-Уральского через суд взыскал с юридической компании 175 000 рублей
Юридическая организация ООО «Компани Пром» из Каменска-Уральского заплатит 175 500 рублей за неисполнение услуг согласно имеющемуся договору. Представители компании взяли деньги с клиента, но никакой юридической помощи не оказали.
4 февраля 2019, 02:30
2018
«Наклейки собраны – игрушек нет!»: жители Серова готовят жалобу на «Магнит»
В Серове местные жители готовят обращение в прокуратуру и в отдел по защите прав потребителей по поводу того, что в сети «Магнит» закончились кружки с игрушками по акции.
7 мая 2018, 04:00
2017
Россияне стали в два раза чаще жаловаться на нарушение своих прав в Роспотребнадзор за последние шесть лет
Роспотребнадзор обеспокоен ростом числа гражданских исков по защите прав потребителей РФ, об этом сообщает газета «Известия».
15 марта 2017, 09:05
2016
Почти 1 200 жалоб на финансовые организации Свердловской области поступило в Роспотребнадзор в 2016 году
За 9 месяцев 2016 года в Управление Роспотребнадзора поступило 1 194 обращения от граждан Свердловской области.
31 октября 2016, 13:15
Житель Первоуральска отсудил у магазина брендовой электроники 350 тысяч за дефектный пиксель на ноутбуке
После диагностики магазин возвратил своему клиенту поцарапанный ноутбук.
14 июля 2016, 09:25
В Екатеринбурге управляющую компанию оштрафовали за навязчивость
23 марта 2016, 06:35
2015
Продвинутые тагильчане покупают в сети
30 марта 2015, 07:45
2013
Тагильчанин купил «просроченный» электросчетчик: кто виноват и каков план действий для пострадавших
24 сентября 2013, 05:35
2012
Владелец ремонтной мастерской в Нижнем Тагиле нарушал права потребителей, на место предпринимателя поставил Роспотребнадзор
В сентябре 2012 года Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в городе Нижний Тагил и Пригородном районе было рассмотрено обращение тагильчанки о нарушении прав потребителей при оказании бытовых услуг индивидуальным предпринимателем Ивановым.
17 сентября 2012, 07:05
Начальник Отдела по развитию потребительского рынка и услуг Нижнего Тагила Татьяна Семиколенных о просроченных товарах, шашлычках, суши-барах и рынках
Развитие потребительского рынка, а также рынка услуг и общественного питания в Нижнем Тагиле – тема, волнующая всех без исключения тагильчан. Нас всех заботит качество оказываемых нам услуг и покупаемых нами товаров. На актуальные вопросы сегодняшнего положения потребительского рынка Нижнего Тагила ответила начальник Отдела по развитию потребительского рынка и услуг Администрации города Татьяна Семиколенных.
27 июля 2012, 09:25
Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы тагильчан
12 марта 2012, 10:54
2011
Продавцы мобильных в Нижнем Тагиле ущемляют права потребителей
24 марта 2011, 14:21

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