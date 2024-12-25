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Природоохранное законодательство

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2024
Росприроднадзор выяснил, что ЕВРАЗ НТМК передает ложные данные о выбросах и не только
25 декабря 2024, 16:59
Центр переработки отходов электроники появится в Свердловской области
7 июня 2024, 12:31
Границы еще 140 особо охраняемых природных зон будут установлены на Среднем Урале
7 мая 2024, 04:00
Кооператив в Невьянске оштрафовали на 400 тысяч за нарушение закона об охране природы
В Невьянске кооператив «Невьянский прииск» получил штраф на 400 тысяч. Причина — нарушение законных нормативов в области природы.
12 февраля 2024, 09:22
2023
Подлог и взятка в 270 тысяч: участковый лесничий Красноуфимска предстанет перед судом
Лесничий Красноуфимска закрывала глаза на нарушения арендатором лесного законодательства.
31 марта 2023, 12:58
Россельхознадзор не нашел, но унюхал навоз агрокомплекса «Горноуральский» под снегом
9 марта 2023, 09:32
Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
18 января 2023, 05:21
2021
Свалка снега на улице Матросова в Нижнем Тагиле организована с нарушениями
12 марта 2021, 14:30
2018
Лимит по отстрелу диких животных установлен в Свердловской области
28 июля 2018, 09:40
2017
Завод по утилизации иловых осадков откроется в Свердловской области
В Свердловской области заработает предприятие по утилизации иловых осадков. Завод откроется в Екатеринбурге на площадке Южной аэрационной станции.
14 августа 2017, 04:30
Нижнетагильский зоомагазин привлечен к ответственности за многочисленные нарушения при содержании животных и рыб
По обращению тагильчан прокуратура провела проверку работы зоомагазина, в ходе которой были выявлены нарушения природоохранного законодательства.
19 июля 2017, 11:35
Новокузнецкий ЕВРАЗ ЗСМК получил от природоохранной прокуратуры требование об устранении нарушений при сбросе сточных вод
По результатам проверки природоохранная прокуратура обязала предприятие ЗСМК в Новокузнецке, входящее в холдинг ЕВРАЗ, привести к нормативу сбросы сточных вод в водные объекты.
19 июля 2017, 08:05
МУП в поселке Белоярском загрязняет реку Пышму сбросом сточных вод: прокуратура провела проверку
Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения водного законодательства в деятельности муниципального предприятия в поселке Белоярском.
9 июня 2017, 07:00
2014
«Клубу моржей» - быть? В Нижнем Тагиле проверили наличие нарушений при строительстве отеля Park Inn (ФОТО)
В Нижнем Тагиле в настоящее время осуществляется строительство отеля «Park Inn by Radisson»: закончена «нулевая» стадия – выполнен паркинг, идет перекрытие первого этажа, выполнено около 90% наружных коммуникаций, сейчас уже делают водопровод. Несмотря на всю привлекательность проекта, у тагильчан возникли беспокойства по поводу прилегающей территории и судьбы «Клуба моржей» с многолетней историей.
21 августа 2014, 06:45

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