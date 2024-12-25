Природоохранное законодательство

«Клубу моржей» - быть? В Нижнем Тагиле проверили наличие нарушений при строительстве отеля Park Inn (ФОТО)
В Нижнем Тагиле в настоящее время осуществляется строительство отеля «Park Inn by Radisson»: закончена «нулевая» стадия – выполнен паркинг, идет перекрытие первого этажа, выполнено около 90% наружных коммуникаций, сейчас уже делают водопровод. Несмотря на всю привлекательность проекта, у тагильчан возникли беспокойства по поводу прилегающей территории и судьбы «Клуба моржей» с многолетней историей.
21 августа 2014, 06:45