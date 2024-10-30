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Программирование

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2024
Молодой человек с ОВЗ из Верхней Пышмы победил в конкурсе по программированию
Молодой человек с ОВЗ из Верхней Пышмы победил во всероссийском конкурсе по программированию.
30 октября, 11:41
Центр цифрового развития «IT-куб» открылся на базе ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
10 сентября, 10:58
Мертвецы, секретные фонды и аниме: как прошел фестиваль гик-культуры в Екатеринбурге
2 сентября, 08:59
Президент, парта и олимпиада, а также ДТП, ребенок и экоитоги
19 февраля, 17:16
Программирование и кибергигиена: IT-куб откроют в ГДДЮТ Нижнего Тагила
19 февраля, 12:26
2023
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
6 сентября 2023, 10:31
2022
В Свердловской области школьники бесплатно осваивают программирование в «Синергии»
19 декабря 2022, 10:17
Тагильский айтишник разрабатывает мобильное приложение для поиска человека
26 августа 2022, 11:11
2021
14-летняя школьница из Нижнего Тагила победила на международном конкурсе
22 апреля 2021, 10:59
2019
Тагильские программисты победили в 36-часовом хакатоне всероссийского IT-конкурса
30 июля 2019, 07:39
2018
Разработчики приложений примут участие в онлайн-конкурсе от «ВКонтакте»
11 октября 2018, 19:30
Призёры чемпионата VK Cup 2018 получили 2,5 миллиона рублей
14 августа 2018, 18:50
2017
Соцсеть «ВКонтакте» выплатила 2,5 млн рублей призёрам чемпионата по программированию VK Cup 2017 (ФОТО)
10 июля 2017, 14:50
2015
Сделать мир ближе. Тагильский программист создает сайты для глухих
Александр Жученко из Нижнего Тагила – программист с сильной жизненной позицией. В 90-х он получил пулю в голову, тогда мужчина работал начальником службы безопасности у одного из уральских предпринимателей. В 28 лет он оглох. Тогда мужчине пришлось освоить новую профессию, изучить компьютер, научиться продвижению сайтов. Через некоторое время Александр стал полноценным востребованным программистом. Программистом, который хочет помогать другим людям, оказавшимся в таком же положении.
29 сентября 2015, 12:30
2012
Неопытные пользователи в будущем могут создавать приложения для iPhone
13 апреля 2012, 04:38
В 2016 году в Екатеринбурге может пройти еще один чемпионат мира
21 февраля 2012, 02:14
2011
Уральские студенты вернулись с чемпионата мира по программированию с бронзовыми медалями
3 июня 2011, 09:28
Россияне в лидерах чемпионата мира по программированию
30 мая 2011, 13:26

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