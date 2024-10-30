Программирование

Сделать мир ближе. Тагильский программист создает сайты для глухих

Александр Жученко из Нижнего Тагила – программист с сильной жизненной позицией. В 90-х он получил пулю в голову, тогда мужчина работал начальником службы безопасности у одного из уральских предпринимателей. В 28 лет он оглох. Тогда мужчине пришлось освоить новую профессию, изучить компьютер, научиться продвижению сайтов. Через некоторое время Александр стал полноценным востребованным программистом. Программистом, который хочет помогать другим людям, оказавшимся в таком же положении.