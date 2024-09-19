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Разработки

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2024
В РФ планируют запустить аналог Starlink Илона Маска
В России планируют запустить свой спутниковый интернет, аналогичный Starlink Илона Маска. В настоящее время идут работы по его созданию. Новый интернет должен запуститься в 2027 году.
19 сентября 2024, 09:59
Бывший губернатор Свердловской области предсказал кризис в регионе
18 января 2024, 13:11
2023
Новые технологии избавят удаленные поселения Урала от проблем с экологией
13 октября 2023, 04:00
Умер экс-глава комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга Алексей Курлыков
Скончался 46-летний экс-руководитель комитета по транспорту и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Алексей Курлыков.
7 августа 2023, 17:18
2022
«Умная» система будет контролировать водителей грузовиков в поездке
8 декабря 2022, 10:04
2020
Учеными РАН создано три новых препарата от коронавируса
Сотрудниками Российской академии наук (РАН) разработано три препарата, которые позволят более эффективно бороться с коронавирусной инфекцией, сообщает РБК со слов академика Владимира Чехонина, являющегося руководителем секции медико-биологических наук РАН.
30 марта 2020, 04:30
2018
Команда «ВКонтакте» откроет в Сочи офис для разработчиков
27 июня 2018, 03:00
2017
Робот-тюлень покорил посетителей выставки Иннопром в Екатеринбурге (ВИДЕО)
14 июля 2017, 03:00
ВКонтакте запустили возможность создания уникальных масок в историях
14 июня 2017, 03:55
Воентелеком представил Министерству Обороны РФ свои последние разработки
8 апреля 2017, 08:30
2016
Российские ученые занялись разработкой искусственных органов для космонавтов
15 декабря 2016, 17:25
2015
Facebook планирует начать телепортировать пользователей в 2025 году
5 ноября 2015, 05:50
2014
СМИ сообщили о планах Google закрыть центр разработок в России
Крупнейшая в мире интернет-компания Google прекратит разработку своих продуктов в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
15 декабря 2014, 05:20
Microsoft представила новую операционную систему Windows 10
1 октября 2014, 10:30
2013
Сергей Носов о добыче платины под Нижним Тагилом: «Экономическую целесообразность никто не отменял»
Тагильские активисты продолжают свой нелегкий путь к спасению территории близ Уральца и поселка «Первомайский». Напомним, там ближайшей весной планируется запустить мощный процесс поиска платины, который обернется для природы, мягко сказать, негативно. Вкратце о последствиях: земля с уникальной природой превратится в «лунную поверхность», на восстановление которой потребуется более 70 лет.
18 декабря 2013, 11:30
Платина у посёлка Уралец: активисты обратились к Сергею Носову и Евгению Куйвашеву (ФОТО)
То, что природа и ее красоты важнее добычи драгоценных металлов, активисты Нижнего Тагила понимают очень хорошо. Напомним, речь идет о поисках платины в недрах земли на участке от поселка Уралец до коллективного сада Первомайский», пойма реки Мартьян.
6 декабря 2013, 11:25
Против «золотой лихорадки»: активисты из Нижнего Тагила продолжают бороться за красоту дикой природы в поселке Уралец
Добыча драгоценных металлов – в данном случает платины – приведет к вырубке значительных площадей лесных массивов вблизи поселка Уралец. Эта территория входит в пригородную зону Нижнего Тагила. Жители душой болеют за родную природу и боятся, что если они опустят руки, то судьба лесов полностью ляжет на плечи разработчиков.
28 октября 2013, 10:30
«Ростелеком» разрабатывает государственный интернет-поисковик
14 октября 2013, 02:55
Ради платины… Разработки месторождений под Нижним Тагилом заставят на десяток лет попрощаться с красотами Веселых гор (ФОТО, ВИДЕО)
29 сентября 2013, 12:10
Cкоро в продаже появится смартфон для ленивых: компания Motorola хочет вновь покорить мобильный бизнес (ФОТО)
5 августа 2013, 08:40

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