Разработки

Сергей Носов о добыче платины под Нижним Тагилом: «Экономическую целесообразность никто не отменял»

Тагильские активисты продолжают свой нелегкий путь к спасению территории близ Уральца и поселка «Первомайский». Напомним, там ближайшей весной планируется запустить мощный процесс поиска платины, который обернется для природы, мягко сказать, негативно. Вкратце о последствиях: земля с уникальной природой превратится в «лунную поверхность», на восстановление которой потребуется более 70 лет.