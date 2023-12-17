Руслан Марчевский

Когда в Нижнем Тагиле заработает цирк? Деньги на ремонт цирка в город еще не пришли (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратились тагильчане, которых интересовал вопрос: когда же наконец откроется тагильский цирк? Действительно, после завершения реконструкции набережной, вокруг цирка были свалены кучи земли, и время там как будто остановилось. Ещё летом TagilCity.ru писал о том, что цирку Нижнего Тагила будет выделено 400 млн. на ремонт. Пришло время выяснить, как же в цирке идут дела.