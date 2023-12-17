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Руслан Марчевский

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2023
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
Слова одобрения в адрес Нижнетагильского государственного цирка опубликовал на своей странице в социальной сети Эдгард Запашный 15 декабря.
17 декабря 2023, 16:12
В Нижнем Тагиле прошло благотворительное представление для семей участников СВО
12 июня 2023, 12:42
Цирк Нижнего Тагила рассказал о поддержке беженцев с территории СВО
В Нижнетагильском цирке рассказали, как в городе поддерживают беженцев и участников СВО.
22 февраля 2023, 08:32
2022
29-кратный рекордсмен и звездные бизоны: репортаж с генрепетиции Тагильского цирка
В эту субботу в Нижнетагильском цирке состоится премьера программы «Дикая планета» с участием звезд арены. Журналист TagilCity.ru побывал на генеральной репетиции и приготовил небольшой спойлер. А также выяснил, как укрощают бизонов, в чем сила атлета и какой номер поставили впервые в мире.
4 ноября 2022, 12:04
2019
Директор тагильского цирка встал на защиту новой «провальной» программы
16 сентября 2019, 10:36
Росгосцирк поддержал тагильских коллег после скандала с «фашистом» в клетке
14 мая 2019, 09:22
2018
Сын Марчевского избежал внепланового аудита филиала Росгосцирка в Нижнем Тагиле
26 ноября 2018, 11:52
2017
Премьера «Волшебного бала Золушки» состоялась в цирке Нижнего Тагила (ВИДЕО)
26 декабря 2017, 12:25
Билеты раскуплены на первые представления в обновленном цирке Нижнего Тагила (ФОТО)
19 сентября 2017, 13:10
Необычная акция прошла в Нижнетагильском цирке: 20 юных воспитанников «Аншлага» выбрали цвета для репетиционного манежа
24 июня 2017, 06:00
2016
Проект цирка в Нижнем Тагиле становится примером для других цирков России
16 декабря 2016, 14:00
Около полумиллиарда рублей будет направлено на ремонт Нижнетагильского цирка
В Москве Сергей Носов встретился с руководством министерства культуры РФ и Росгосцирка. По итогам переговоров было принято решение о безусловном финансировании капитального ремонта цирка в Нижнем Тагиле.
4 ноября 2016, 04:20
Модернизация цирка в Нижнем Тагиле позволит принимать уникальные мировые шоу (ФОТО)
15 сентября 2016, 07:15
Помещения для содержания животных в Нижнетагильском цирке будут теплыми и удобными (ФОТО)
14 сентября 2016, 14:15
Цирк Нижнего Тагила будет иметь уникальный для России дизайн помещений и музыкальную подсветку (ФОТО, ВИДЕО)
14 сентября 2016, 12:15
Новые скульптуры были установлены перед зданием Нижнетагильского цирка (ФОТО)
5 августа 2016, 12:45
Депутаты свердловского Заксобрания потратят почти миллион рублей, чтобы посмотреть на клоунов и акробатов
Пышное праздничное мероприятие, которое пройдет в екатеринбургском цирке, приурочено ко Дню защиты детей.
30 мая 2016, 11:05
Нижнетагильский цирк готовится к капитальному ремонту (ФОТО)
26 февраля 2016, 05:30
2015
Когда в Нижнем Тагиле заработает цирк? Деньги на ремонт цирка в город еще не пришли (ФОТО)
В редакцию TagilCity.ru обратились тагильчане, которых интересовал вопрос: когда же наконец откроется тагильский цирк? Действительно, после завершения реконструкции набережной, вокруг цирка были свалены кучи земли, и время там как будто остановилось. Ещё летом TagilCity.ru писал о том, что цирку Нижнего Тагила будет выделено 400 млн. на ремонт. Пришло время выяснить, как же в цирке идут дела.
8 декабря 2015, 13:25

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