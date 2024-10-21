tagilcity.ru
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Щебень

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2024
«Ну и так сойдет»: спустя месяц в Верхней Салде починили часть разбитой дороги
21 октября, 12:48
В микрорайоне Пырловка в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги за 53 млн
21 июня, 08:52
День рождения TagilCity.ru, авария на ж/д путях ЕВРАЗа и отключение света в садах
3 апреля, 17:36
Спецпроект
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
В прошлом году развернулась борьба за чистоту Леневки, летние выбросы достигали до 100 раз в месяц, а на ЕВРАЗ НТМК регулярно находили нарушения по охране окружающей среды. TagilCity.ru подвел экологические итоги 2023 года.
2023
В микрорайоне Ольховка в Нижнем Тагиле началось обустройство временных дорог
В микрорайоне Ольховка в Нижнем Тагиле началось обустройство временных дорог. Подрядчик уже приступил к работе.
25 октября 2023, 09:01
Началось строительство стадиона у школы №10 в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле начали строить стадион около школы №10. Это будет полноценный комплекс для занятий разными видами спорта.
3 июня 2023, 08:38
Взрыв прогремел в Заречном
В Заречном в Свердловской области прогремел взрыв. В ЕДДС местных жителей сразу же успокоили, сообщив, что на Курманском карьере проводятся взрывные работы.
30 мая 2023, 09:22
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
16 марта 2023, 12:43
У «Тагильского щебня» нет заключения о санитарно-защитной зоне на разработку карьера
16 февраля 2023, 03:06
Итоги недели: воздух без выбросов, опасный щебень и «невинный» Уралхимпласт
23 января 2023, 09:04
Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
18 января 2023, 05:21
2022
Самосвалы на Полевском тракте в Екатеринбурге засыпали дорогу и машины щебнем
На Полевском тракте в Екатеринбурге самосвалы, которые перевозят щебень, ссыпали все на дорогу и автомобили.
18 июля 2022, 06:25
Впервые за 50 лет на Нижней Черемшанке отсыпали дорогу
Улицу Весеннюю в микрорайоне Нижняя Черемшанка впервые отсыпали щебнем после долгих лет ожидания жителей.
12 мая 2022, 08:36
2019
Качество новых тагильских дорог не будет уступать покрытию Крымского моста
Ремонт дорог в Нижнем Тагиле в 2019 году обещают провести по новым технологиям. Об этом корреспонденту TagilCity.ru рассказал замдиректора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков.
21 марта 2019, 12:46
2017
Бут вместо щебня привезли жителям Вагонки для благоустройства двора (ФОТО)
19 сентября 2017, 06:40
Дорога на ул. Лесная будет засыпана щебнем после жалоб жителей дорожным общественникам Нижнего Тагила (ФОТО)
5 апреля 2017, 12:45
2016
Материалы для реконструкции завезли в Нижнем Тагиле на площадь перед «Современником» (ФОТО)
30 июня 2016, 14:10
На ул. Джамбула в Нижнем Тагиле дорожные рабочие укрепляют основание дороги (ФОТО)
В начале июня на улице Джамбула в Нижнем Тагиле стартовали работы по ремонту дороги. В первые же дни ремонта подрядчик обнаружил, что под асфальтовым покрытием нет должного основания.
15 июня 2016, 08:05
В одном из дворов Нижнего Тагила огорожена площадка для строительства: у объекта нет информационного паспорта (ФОТО)
7 июня 2016, 05:20
2014
Юрьев Камень может стать юрьевой ямой. Правообладателям лицензии на добычу диоритов мешают политики?
Месторождение диоритов «Юрьев Камень» в окрестностях Нижнего Тагила, несмотря на многочисленные протесты общественности, может быть подвергнуто промышленной разработке уже в 4 квартале текущего года. Фактическая добыча породы для производства щебня начнется позже, после проведения всех необходимых подготовительных работ. Гендиректор ООО «Юрьев Камень» Александр Мироненко готов построить весь промкомплекс, включая дорогу для вывозки готовой продукции в течение 14 месяцев. А между тем активисты-общественники планируют провести 20 февраля в Екатеринбурге заседание круглого стола на заданную тему и уверяют, что заручились поддержкой областного отделения ОНФ. К участию в экологической дискуссии пригласили и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
14 февраля 2014, 11:25

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