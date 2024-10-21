Спецпроект

Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле

В прошлом году развернулась борьба за чистоту Леневки, летние выбросы достигали до 100 раз в месяц, а на ЕВРАЗ НТМК регулярно находили нарушения по охране окружающей среды. TagilCity.ru подвел экологические итоги 2023 года.