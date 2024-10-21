Юрьев Камень может стать юрьевой ямой. Правообладателям лицензии на добычу диоритов мешают политики?
Месторождение диоритов «Юрьев Камень» в окрестностях Нижнего Тагила, несмотря на многочисленные протесты общественности, может быть подвергнуто промышленной разработке уже в 4 квартале текущего года. Фактическая добыча породы для производства щебня начнется позже, после проведения всех необходимых подготовительных работ. Гендиректор ООО «Юрьев Камень» Александр Мироненко готов построить весь промкомплекс, включая дорогу для вывозки готовой продукции в течение 14 месяцев. А между тем активисты-общественники планируют провести 20 февраля в Екатеринбурге заседание круглого стола на заданную тему и уверяют, что заручились поддержкой областного отделения ОНФ. К участию в экологической дискуссии пригласили и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
14 февраля 2014, 11:25