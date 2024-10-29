Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Тело 6-летнего Далера Бабиева найдено в Екатеринбурге утром 29 июня. До этого его три дня искал весь город. Оказалось, что ребенок мертв уже несколько месяцев. Последние новости читайте на TagilCity.ru.
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