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Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Фото: 1MI.
Тело 6-летнего Далера Бабиева найдено в Екатеринбурге утром 29 июня. До этого его три дня искал весь город. Оказалось, что ребенок мертв уже несколько месяцев. Последние новости читайте на TagilCity.ru.
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Октябрь
В Екатеринбурге названа точная причина смерти найденного в гараже 6-летнего мальчика
Стала известна точная причина смерти 6-летнего Далера Бобиева, тело которого было найдено в спортивной сумке, спрятанной в одном из гаражей в Екатеринбурге.
29 октября, 09:14
Сентябрь
Приемный отец погибшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге отправлен в тюрьму
В Екатеринбурге состоялся суд над опекуном шестилетнего Далера Александром Наумовым.
27 сентября, 08:38
Заведующую детсада в Екатеринбурге судят за халатность
В Екатеринбурге начали судить заведующую детского сада №546, который посещал шестилетний Далер, убитый, по версии следствия, его опекуном Вероникой Наумовой.
5 сентября, 11:49
Август
В Екатеринбурге продлили арест обвиняемой в убийстве 6-летнего мальчика
26 августа, 14:36
Начался суд в Екатеринбурге над обвиняемой в убийстве 6-летнего подопечного
В Екатеринбурге начался суд над Вероникой Наумовой, которая обвиняется в истязаниях и убийстве своего шестилетнего подопечного Далера. Первое заседание состоялось 26 августа 2024 года.
26 августа, 09:30
Опекун рассказала об истязаниях 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
26 августа, 09:21
В Екатеринбурге начался суд над опекуном, обвиняемой в убийстве малыша Далера
26 августа, 09:01
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице опеки за служебный подлог
19 августа, 07:19
В Екатеринбурге начался суд над сотрудницей опеки за подделку документов
16 августа, 15:13
Назначена дата суда над опекуном 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
В Екатеринбурге пройдет суд над Вероникой Наумовой, которая обвиняется в истязательствах и убийстве шестилетнего подопечного.
14 августа, 06:37
Июль
Дело опекунши об убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге дошло до суда
25 июля, 12:49
Стало известно, как опекунша убила 6-летнего ребенка в Екатеринбурге
6-летний мальчик Далер, тело которого было найдено в гаражах в Екатеринбурге, перед смертью получил несколько ударов металлической ложкой, а после его топили.
23 июля, 14:36
В Свердловской области бывшую сотрудницу опеки будут судить за подлог документов
15 июля, 08:04
Суд по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге отложили почти на две недели
10 июля, 03:41
Июнь
Известны новые подробности по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге
Стали известны новые подробности о муже Вероники Наумовой, которая была опекуном погибшего шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.
20 июня, 12:25
Жестоко истязала: опекунша Далера из Екатеринбурга ответит по семи уголовным статьям
14 июня, 14:57
Расследование по делу шестилетнего Далера в Екатеринбурге завершено
5 июня, 07:18
Май
Опекуну погибшего Далера в Екатеринбурге продлили арест
В Екатеринбурге продлен арест Веронике Наумовой, которая обвиняется в убийстве шестилетнего подопечного.
24 мая, 10:49
Опасалась за жизнь: сестра Далера боялась давать показания на суде в Екатеринбурге
23 мая, 16:01
Еще один истязатель: в Екатеринбурге мужчину обвинили в издевательствах над Далером
В деле убитого мальчика Далера Бобиева новый поворот: правоохранители предъявили обвинение родственнику семьи Наумовых, который также мог издеваться над 6-летним ребенком.
19 мая, 06:23

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