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Skoda

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2024
2,8 млн рублей долгов по штрафам накопил житель Екатеринбурга
В Екатеринбурге мужчина накопил 2,8 млн рублей штрафов по линии ГИБДД. Поймали его приставы во время операции «Должник». При ее помощи они находят неплательщиков штрафов ГИБДД, коммунальных платежей, алиментов.
27 апреля, 07:13
2023
В Нижнем Тагиле пожилой женщине стало плохо на обочине и она попала под машину
29 октября 2023, 08:51
2018
Международный юношеский хоккейный турнир КУБОК ŠKODA 2018 пройдет в Екатеринбурге
5 апреля 2018, 17:45
2017
Газель с пропаном и иномарка сгорели в результате ДТП в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Две машины были уничтожены огнём после столкновения на первом километре ЕКАД вечером 28 декабря в Екатеринбурге. Особую опасность ситуации придал тот факт, что в кузове грузовой Газели лежали 10 баллонов с пропаном.
29 декабря 2017, 06:25
Водитель Ауди устроил ДТП и скрылся с места аварии: в Нижнем Тагиле номер нарушителя попал на запись видеорегистратора (ВИДЕО)
5 апреля в Нижнем Тагиле водитель Audi A6 не стал дожидаться сотрудников ГИБДД и уехал с места ДТП после того, как его автомобиль по касательной столкнулся с автомобилем Škoda. Момент аварии был записан камерой видеорегистратора, поэтому полиции стал известен номер уехавшей иномарки.
10 апреля 2017, 13:25
«Газель» врезалась в две иномарки на перекрестке Циолковского-Мира в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Три автомобиля стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Тагиле на перекрестке улицы Циолковского и проспекта Мира.
6 февраля 2017, 07:25
2016
Видеозапись столкновения трех автомобилей на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле появилась в интернете (ВИДЕО)
Видеозапись, на которой запечатлен момент резонансной аварии на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле, появилась недавно в сети интернет.
9 декабря 2016, 12:05
Два человека пострадали и три машины разбились в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Два человека пострадали 5 декабря около 14 часов в ДТП на Восточном шоссе. В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили о двоих пострадавших.
5 декабря 2016, 11:00
Почему SKODA?
Выбор автомобиля – сложный и многогранный процесс, мы сталкиваемся с множеством вопросов: какой автомобиль выбрать, на что обратить внимание, какие проблемы возникают в процессе эксплуатации.
18 ноября 2016, 06:30
Иномарка выехала на встречную полосу и попала в аварию под Нижним Тагилом (ФОТО)
Две иномарки столкнулись в минувшее воскресенье, 6 ноября, на трассе под Нижним Тагилом. Пострадал человек.
7 ноября 2016, 06:25
Новая SKODA Octavia: свежее видение мирового бестселлера
Млада-Болеслав, 27 октября 2016 – ŠKODA представляет свежее видение мирового бестселлера. Новая ŠKODA Octavia отличается обновленной передней и задней частью, современными вспомогательными системами для водителя, информационно-развлекательной системой последнего поколения и новым богатым техническим оснащением. Модель будет доступна в России в 2017 году и будет предложена в кузовах лифтбэк и универсал, закрепляя уникальные позиции своем сегменте.
28 октября 2016, 05:15
Тагильчанин пострадал в столкновении двух автомобилей на Восточном шоссе (ФОТО)
Два легковых автомобиля столкнулись в субботу 8 октября на Восточном шоссе. В происшествии пострадал пассажир одного из автомобилей. Потребовалась помощь врачей скорой помощи.
10 октября 2016, 08:20
Поджог иномарки устроили ночью в Нижнем Тагиле неизвестные (ФОТО)
Капот автомобиля Skoda Fabia загорелся сегодня ночью, 8 августа, около часа ночи на Вагонке. Как считают в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, причиной пожара стал поджог.
8 августа 2016, 14:25
Функциональный и притягательный: новый ŠKODA Kodiaq
ŠKODA Kodiaq, мировая премьера которого состоится в сентябре, впечатляет гармоничным сочетанием динамичного дизайна и бескомпромиссной вместительности. Четкие грани и острые линии экстерьера автомобиля создают эффект объемной 3D поверхности, делая новый SUV от ŠKODA безошибочно узнаваемым на дороге. Интерьер автомобиля также запоминается прямыми, изящными линиями и впечатляет своей вместительностью и элегантностью.
27 июня 2016, 11:10
SKODA Rapid с выгодой до 130 000 рублей!
Уважаемые ценители автомобилей ŠKODA! У вас осталось всего несколько дней для приобретения ŠKODA Rapid с выгодой до 130 000 рублей! ŠKODA Rapid – это компактный лифтбэк,...
28 апреля 2016, 08:50
Под Нижним Тагилом Skoda Octavia съехала под откос — уснул водитель (ФОТО)
Накануне под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием одного автомобиля. Водитель Skoda Octavia уснул за рулем, съехал с дороги и перевернулся. Есть пострадавшие.
17 апреля 2016, 06:00
Важная веха: произведен миллионный автомобиль ŠKODA Octavia третьего поколения
Млада-Болеслав, 30 марта 2016 – ŠKODA произвела миллион Octavia третьего поколения. Юбилейный автомобиль сошел с конвейера основного завода ŠKODA в Млада-Болеславе. С момента дебюта модели в 1996 году чешский автопроизводитель выпустил 5 миллионов Octavia.
31 марта 2016, 04:00
Lifan вылетел с трассы и перевернулся в аварии под Нижним Тагилом (ФОТО)
В эти выходные на трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой произошла авария, в результате которой автомобили вылетели с трассы. Один из них перевернулся.
14 марта 2016, 08:35
2015
Презентация нового SKODA Superb в Европа Авто Тагил
9 октября в автоцентре Европа Авто Тагил состоялась премьера долгожданного SKODA Superb третьего поколения!
16 октября 2015, 04:00
SKODA Yeti с выгодой до 177 000 рублей!
18 июня 2015, 05:19

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