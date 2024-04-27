Два человека пострадали и три машины разбились в ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Два человека пострадали 5 декабря около 14 часов в ДТП на Восточном шоссе. В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили о двоих пострадавших.