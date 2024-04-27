Новая SKODA Octavia: свежее видение мирового бестселлера
Млада-Болеслав, 27 октября 2016 – ŠKODA представляет свежее видение мирового бестселлера. Новая ŠKODA Octavia отличается обновленной передней и задней частью, современными вспомогательными системами для водителя, информационно-развлекательной системой последнего поколения и новым богатым техническим оснащением. Модель будет доступна в России в 2017 году и будет предложена в кузовах лифтбэк и универсал, закрепляя уникальные позиции своем сегменте.
28 октября 2016, 05:15