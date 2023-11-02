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Снегопад в Нижнем Тагиле

Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября 2023 года

Фото: tagilcity.ru. Снегопад в Нижнем Тагиле
Всю ночь с 1 на 2 ноября шел сильный снегопад. Нижний Тагил покрылся сугробами.
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2 ноября 2023
МЧС выступил с экстренным обращением к жителям Свердловской области
В Свердловской области в пятницу, 3 ноября, ожидается гололед и сильный ветер. Его порывы могут достичь 17 метров в секунду.
2 ноября 2023, 10:27
Машина вылетела на рельсы у Лисьей горы в Нижнем Тагиле и блокировала проезд трамваю
Днем 2 ноября иномарка Mitsubishi вылетела на трамвайные пути у подножия Лисьей горы на улице Береговая-Ударная.
2 ноября 2023, 08:49
2 ноября 2023, 05:08

Востребованная профессия в снежном сезоне. Как вы уже поняли, в детских садах штатных дворников нет. Эта участь падает на охрану и на инициативных родителей. Хорошо, что в управляющих компаниях есть такие работники. Главное, чтобы выходили на смену раньше, чем горожане из домов.

На улице Циолковского расчищена проезжая часть. В районе Островского у МВД на дороге — снежная каша, при резких поворотах автомобиль может занести. На переднеприводных авто при поворотах ни в коем случае нельзя тормозить, чтобы не спровоцировать занос.

Фото: tagilcity.ru
Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября: что происходит в городе?
Снегом засыпало дороги, дворы. Рассказываем в прямом эфире, как Нижний Тагил справляется с таким снегопадом.
2 ноября 2023, 03:38

Присылайте ваши фото и видео в редакцию, а мы будем оперативно рассказывать об обстановке! 

Где пробки из-за снегопада в Нижнем Тагиле? 

Сложности есть на дорогах во всех районах Нижнего Тагила: в Дзержинском районе движение затруднено на Восточном шоссе у УВЗ, на Южном въезде в город пробка у ТЦ DEPO, заторы на Красногвардейской, Индустриальной, на многих улицах центральной части города. 

На Вые желтым цветом в Яндекс.Картах отмечены улицы Фрунзе, в том числе в сторону Островского. На Гальянке придется постоять на плотине по улице Челюскинцев. 

Пробки из-за снега в Нижнем ТагилеПробки из-за снега в Нижнем Тагиле
Пробки из-за снега в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Тагильчанам приходится заново протаптывать тропинки: снега настолько много, что во дворах и на тротуарах просто снежная равнина. 

Фото: tagilcity.ru

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