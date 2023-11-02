Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября 2023 года

Востребованная профессия в снежном сезоне. Как вы уже поняли, в детских садах штатных дворников нет. Эта участь падает на охрану и на инициативных родителей. Хорошо, что в управляющих компаниях есть такие работники. Главное, чтобы выходили на смену раньше, чем горожане из домов.
На улице Циолковского расчищена проезжая часть. В районе Островского у МВД на дороге — снежная каша, при резких поворотах автомобиль может занести. На переднеприводных авто при поворотах ни в коем случае нельзя тормозить, чтобы не спровоцировать занос.
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Сложности есть на дорогах во всех районах Нижнего Тагила: в Дзержинском районе движение затруднено на Восточном шоссе у УВЗ, на Южном въезде в город пробка у ТЦ DEPO, заторы на Красногвардейской, Индустриальной, на многих улицах центральной части города.
На Вые желтым цветом в Яндекс.Картах отмечены улицы Фрунзе, в том числе в сторону Островского. На Гальянке придется постоять на плотине по улице Челюскинцев.
Тагильчанам приходится заново протаптывать тропинки: снега настолько много, что во дворах и на тротуарах просто снежная равнина.