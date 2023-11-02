Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября 2023 года

Востребованная профессия в снежном сезоне. Как вы уже поняли, в детских садах штатных дворников нет. Эта участь падает на охрану и на инициативных родителей. Хорошо, что в управляющих компаниях есть такие работники. Главное, чтобы выходили на смену раньше, чем горожане из домов.