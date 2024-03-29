Тагильский бизнесмен доверяет осужденным больше, чем частникам - свое дело он открыл прямо в колонии

Бизнесмен из Нижнего Тагила решил открыть на территории сургутской колонии № 11 предприятие по производству пеноблоков. Работать там будут сами заключенные. Пока вакансии открыты только для 15 человек, но со временем планируется расширение производства и, соответственно, штата сотрудников. Как уверяет предприниматель, размещение завода именно в колонии и трудоустройство заключенных будет выгодно как отбывающим срок — за свой труд они будут получать зарплату, так и самому бизнесмену.