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Сургут

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2024
Четыре самолета совершили экстренную посадку в Екатеринбурге
В Екатеринбурге экстренно приземлились четыре самолета. Посадку они совершили в Кольцово в связи с обильным снегопадом.
29 марта, 09:04
2023
Пассажиры рейса Екатеринбург — Сургут на шесть часов застряли в Кольцово
29 декабря 2023, 04:12
Чуть не умер: мужчине стало внезапно плохо во время авиаперелета из Екатеринбурга
22 декабря 2023, 11:26
Житель Сургута украл у мертвого друга обручальные кольца и сдал их в ломбард
В Сургуте местный житель Арсен обокрал друга Ивана, которого нашел мертвым в его квартире.
7 декабря 2023, 06:33
Худеть на нарах вместо БАДов. Жительнице Урала грозит срок за запрещенные таблетки
Тюменские таможенники обнаружили шесть килограммов БАДов с сибутрамином — сильнодействующим веществом — в посылке из Казахстана. Во время отправления посылки была задержана 43-летняя жительница Сургута.
20 октября 2023, 09:00
В Сургуте семиклассник написал в туалете угрозу совершить теракт
В Сургуте ученик 7 класса пообещал устроить в школе теракт. Угрозу он написал в кабинке туалета.
5 октября 2023, 13:09
Пропавшая больше месяца назад женщина из Сургута разыскивается в Свердловской области
В Сургуте бесследно пропала 38-летняя Юлия Истомина 26 июля 2023 года. Предположительно, она может находиться в Свердловской области.
31 августа 2023, 06:49
2021
Критиковавший Путина COVID-диссидент в Сургуте был выгнан из автобуса и избит (Видео)
Мужчину избили и выгнали из автобуса в Сургуте из-за отказа надеть маску и критики президента РФ Владимира Путина. Случай попал на видео.
14 марта 2021, 13:02
2018
Сотрудники «Пятерочки» в Сургуте закрыли подростка в холодильнике
В Сургуте организована проверка в связи с опубликованной информацией о незаконном задержании несовершеннолетнего сотрудниками магазина «Пятерочка».
25 сентября 2018, 09:14
Проверка СК организована после новости об изуродованной в Екатеринбурге пациентке
20 июля 2018, 03:30
Упавшая со стены «плазма» убила жительницу Сургута в ее день рождения
36-летняя жительница Сургута умерла из-за того, что в ночном клубе Gallery Club на нее упал плазменный телевизор.
23 июня 2018, 15:05
2017
Главные охотники за iPhone живут в Екатеринбурге, Перми и Сургуте
16 октября 2017, 06:20
Связисты узнали, где живут уральские говоруны и молчуны
11 сентября 2017, 12:10
Труп жителя Каменска-Уральского обнаружен у храма в Сургуте (ВИДЕО)
У храма в Сургуте было найдено тело мужчины. При нем обнаружен паспорт.
17 мая 2017, 07:40
2016
Мужчина вез в Сургут гашиш в микроволновке
В минувшие выходные в ходе рейдовых мероприятий, проводимых оперативниками Управления ФСКН России по Свердловской области совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, в районе железнодорожного вокзала был замечен подозрительный гражданин, приехавший поездом из Магнитогорска.
15 января 2016, 03:15
Уроженка Нижнего Тагила во время заправки авто подожгла зажигалкой собственный автомобиль: теперь ее ждет штраф (ВИДЕО)
13 января 2016, 07:20
2014
Тагильский бизнесмен доверяет осужденным больше, чем частникам - свое дело он открыл прямо в колонии
Бизнесмен из Нижнего Тагила решил открыть на территории сургутской колонии № 11 предприятие по производству пеноблоков. Работать там будут сами заключенные. Пока вакансии открыты только для 15 человек, но со временем планируется расширение производства и, соответственно, штата сотрудников. Как уверяет предприниматель, размещение завода именно в колонии и трудоустройство заключенных будет выгодно как отбывающим срок — за свой труд они будут получать зарплату, так и самому бизнесмену.
25 апреля 2014, 08:00
2012
Аксессуары для авто
1 февраля 2012, 04:10
2011
В Сургуте напоминать о визите врачу будут SMS-ками
24 ноября 2011, 09:40

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