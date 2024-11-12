tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Театры Нижнего Тагила. Новости театров Тагила

Если вы хотите посетить театры Нижнего Тагила — добро пожаловать на городской портал TagilCity.ru. Здесь вы найдете все самые актуальные новости театров Тагила.

Подробнее о театрах Нижнего Тагила

Искусство театра высоко ценится в Нижнем Тагиле, потому что театр способен утолить наши эмоциональнее потребности, и в то же время дает богатую пищу для размышлений. Видеть игру актеров на сцене, понимать, что спектаклю предшествовали серьезные подготовки в плане репетиций, декораций, костюмов — это рождает особый трепет в душе, поскольку все, что происходит на ваших глазах, именно для вас и создавалось.

В Нижнем Тагиле театры посещают жители и гости города всех возрастов. Для самых маленьких работают Театр Кукол и Новый молодежный театр, где большая часть постановок рассчитана на детскую аудиторию. Театр для ребенка — способ познать себя, окружающий мир, определить столь важные «хорошо» и «плохо». Артисты театров Нижнего Тагила умеют развеселить, рассказать историю так, что малыш все представление будет восторженно наблюдать за происходящим. В то же время Кукольный и Молодежный театры в Нижнем Тагиле проводят спектакли для более старшей аудитории, где показывают постановки на пьесы классиков жанра, любо через уникальные сценарии отражают проблемы современного мира, изображают «разного» человека.

Драматический театр Нижнего Тагила очень популярен в городе, практически всегда аншлаг. Здесь очень разнообразный репертуар, каждый найдет что-либо для себя. Драматический театр всегда предлагает несколько классических постановок, обязательно есть спектакли авангардных направлений (абсурд, сюрреализм), на ваш выбор комедии, трагедии, фарс и многое другое.

Есть в Нижнем Тагиле и независимый Маленький театр, который известен своими неординарными постановками в стенах Дома Художника.

Театры Нижнего Тагила часто отправляются на гастроли, участвуют во всевозможных конкурсах регионального и всероссийского масштаба, где зачастую становятся не просто призерами, а победителями. В наш город тоже часто приезжают представители театральных сообществ из разных городов показать свои спектакли, свой стиль.

 

Выбрать дату
Ноябрь
Нижнетагильский драматический театр выиграл грант на постановку двух спектаклей
12 ноября, 10:05
Октябрь
Нижнетагильский театр кукол победил на Всероссийском фестивале «Зазеркалье»
17 октября, 06:41
Директор екатеринбургской Музкомедии ответил на вопрос о закрытии театра после пожара
Директор Музкомедии в Екатеринбурге Ян Смоленцев заявил, что все спектакли расписаны до декабря. Учреждение продолжит работать по графику.
5 октября, 11:20
В Екатеринбурге силовики опубликовали видео сгоревшей гримерки в Театре музкомедии
В Екатеринбурге СК РФ опубликовал видео сгоревшей гримерки в Театре музкомедии и дал комментарий.
2 октября, 13:30
В Екатеринбурге Минкультуры прокомментировало пожар в Театре музыкальной комедии
В Екатеринбурге Минкультуры сообщило, что во время пожара в Театре музыкальной комедии там находился только производственный и административный персонал, который успешно смог эвакуироваться. Чиновники рассмотрят вопрос о покрытии расходов на ремонт.
2 октября, 13:03
Пострадавший во время пожара в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался
В Екатеринбурге скончался 58-летний сотрудник Театра музкомедии, пострадавший во время пожара в культурном учреждении.
2 октября, 11:19
В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии
Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге горит 4 этаж. Есть пострадавшие.
2 октября, 10:13
Август
Незрячие дети в Тагиле смогут с комфортом послушать спектакли в Молодежном театре
В Молодежный театр в Нижнем Тагиле поступило новое оборудование для тифлокомментирования спектаклей, которое даст возможность посетить их детям с особенностями зрения.
16 августа, 10:29
Театр кукол в Нижнем Тагиле празднует юбилей
С 1944 года театр радует жителей Нижнего Тагила кукольными постановками.
7 августа, 08:03
Июль
В ТЮЗе в Екатеринбурге найден труп охранника
В Екатеринбурге, в ТЮЗе нашли труп охранника.
31 июля, 07:50
Июнь
Театр музкомедии в Екатеринбурге загорелся во время представления
В Театре музкомедии в Екатеринбурге произошел пожар во время представления. Инцидент случился 27 июня 2024 года.
28 июня, 03:46
Актриса Театра кукол в Нижнем Тагиле получила награду на фестивале-конкурсе
Актриса Театра кукол в Нижнем Тагиле Диана Декунова была награждена за главную роль в спектакле на фестивале-конкурсе «Сибирь. TERRA MAGICA».
6 июня, 07:19
Май
«Театральный лисенок» поселился в Нижнем Тагиле
17 мая 2024 года в Нижнем Тагиле открыли скульптуру «Театрального лисенка». Он будет радовать тагильчан рядом со входом в театр кукол.
17 мая, 14:01
Апрель
Новый директор ТЮЗа в Екатеринбурге выходит на работу
В Екатеринбурге к своим обязанностям приступает новый руководитель ТЮЗа. Им стал Сергей Радченко.
25 апреля, 11:43
Март
Работники культуры получили престижные премии в Нижнем Тагиле
Три культурных проекта удостоились премии мэра Нижнего Тагила. Наград за них удостоились работники культуры.
25 марта, 14:14
Больше сотни мероприятий отменены в Екатеринбурге из-за теракта в «Крокусе»
23 марта, 07:07
Театры Нижнего Тагила массово отменяют спектакли
23 марта, 06:55
Сразу 10 компаний заявились на проектирование нового Театра кукол в Нижнем Тагиле
20 марта, 14:44
В Каменске-Уральском скончался актер, который сыграл в советском фильме о партизанах
В Каменске-Уральском скончался 78-летний актер Николай Чемезов. Он сыграл в советском фильме «Сыновья уходят в бой».
7 марта, 13:44
На развитие театров, библиотек и школ искусств в Нижнем Тагиле направят 129 млн
4 марта, 11:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика