Тонировка, неправильная перевозка детей и нелегалы: в Нижнем Тагиле полиция провела рейд (ФОТО)

Сотрудники полиции Нижнего Тагила продолжают свою борьбу с нарушителями правил дорожного движения. В этот вторник они провели очередное профилактическое мероприятие, которое было направлено не только на контроль за соблюдением ПДД. Кроме этого полицейские проверяли, как осуществляется перевозка детей, а также уделили внимание автомобилям с тонированными стёклами и нелегальным мигрантам. Активная фаза мероприятия прошла с 15 до 17 часов.