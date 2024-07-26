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Тонировка

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2024
Депутаты Госдумы отказали тагильчанину в рассмотрении вопроса о тонировке в 50%
26 июля, 12:20
Водителя в Нижнем Тагиле арестовали за тонировку на окнах машины
25 апреля, 03:41
2023
Водитель в Екатеринбурге арестован на 5 суток за отказ снимать тонировку
30-летний житель Екатеринбурга отказался выполнять требование полицейских снять тонировку с автомобиля Hyundai Solaris.
11 октября 2023, 09:19
Молодые нарушители: незаконную тонировку на Урале чаще всего ставит молодежь
Водители в Свердловской области стали чаще нарушать требования о соблюдении светопропускаемости стекол автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
25 мая 2023, 04:31
Тонировка и «подснежники»: в ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о наказании нарушителей
20 февраля 2023, 13:38
2022
Полковник ГИБДД Екатеринбурга отделался штрафом за тонировку на своем авто
18 июля 2022, 08:03
Иномарка совершила наезд на подростка на «зебре» в Нижнем Тагиле
Юный тагильчанин травмировался при наезде легковушки на пешеходном переходе.
3 июля 2022, 10:46
Генерал отчитал полицейских за штраф главе ГИБДД Екатеринбурга
Генерал МВД Екатеринбурга устроил разнос высокопоставленному силовику за штраф.
9 июня 2022, 09:15
2021
43 водителя нарушили правила тонировки автомобиля и попались ГИБДД в Нижнем Тагиле
43 автомобиля с несоответствующей требованиям тонировкой были остановлены за день сотрудниками ГИБДД в Нижнем Тагиле.
17 февраля 2021, 13:09
2019
В Свердловской области регистрация машин с тонировкой будет аннулироваться
Госавтоинспекция предупредила водителей о том, что регистрация автомобиля будет аннулирована, если владелец не убрал со стекла тонировку, сообщает в УГИБДД по Свердловской области.
2 августа 2019, 08:12
Свердловчанин отказался снять тонировку после 12 штрафов и попал под арест
Житель Качканара арестован на 10 суток за тонировку, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
21 апреля 2019, 12:12
Полицейские поймали 200 нарушителей правил тонировки в Екатеринбурге
22 марта 2019, 13:59
Привлекался восемь раз: екатеринбуржец арестован на 12 суток за тонировку
Екатеринбуржец привлечен к административному аресту на 12 суток. Ранее мужчина восемь раз привлекался за тонировку передних стекол автомобиля.
13 марта 2019, 15:03
Бизнесвумен из Екатеринбурга покрыла матом остановивших ее инспекторов ДПС
11 января 2019, 05:07
2018
Цыгане устроили разборки с полицией в Екатеринбурге из-за тонированной «Лады» (ВИДЕО)
В ночь на 21 февраля в Цыганском поселке Екатеринбурга местные жители устроили масштабные разборки с полицейскими. На место ЧП выезжали 9 служебных машин, в том числе представители ОМОН и ГИБДД.
22 февраля 2018, 13:30
Автоледи из Екатеринбурга отправилась под арест за отказ снять тонировку с BMW
В Екатеринбурге отправили под административный арест хозяйку BMW, которая неоднократно отказывалась снимать с машины тонировку.
16 февраля 2018, 09:20
2016
Тонировка, неправильная перевозка детей и нелегалы: в Нижнем Тагиле полиция провела рейд (ФОТО)
Сотрудники полиции Нижнего Тагила продолжают свою борьбу с нарушителями правил дорожного движения. В этот вторник они провели очередное профилактическое мероприятие, которое было направлено не только на контроль за соблюдением ПДД. Кроме этого полицейские проверяли, как осуществляется перевозка детей, а также уделили внимание автомобилям с тонированными стёклами и нелегальным мигрантам. Активная фаза мероприятия прошла с 15 до 17 часов.
5 февраля 2016, 05:45
2015
В Нижнем Тагиле автолюбитель попытался взять сотрудника ГИБДД «на понт», предъявив поддельные «корочки»
За «своего» попытался сойти незадачливый автолюбитель в Нижнем Тагиле.
8 декабря 2015, 09:50
Любители тонировки из Нижнего Тагила собирают подписи против запрета
Накануне в социальных сетях появилось обращение от любителей тонировки, которые возмущены настоящим нормативным актом. Напомним, поклонникам автомобильного сумрака пригрозили административным арестом в случае неповиновения и неустранения причины нарушения. Более того, в Нижнем Тагиле таким образом было наказано пятеро граждан.
12 февраля 2015, 06:40
2012
Хитрые водители нашли способ обойти ужесточившийся закон о тонировке. В Нижнем Тагиле «креативщиков» уже немало (ФОТО)
Лето 2012 года стало одним из самых «строгих» периодов в жизни страны за последний год. Во-первых, был принят закон о митингах, всерьез ужесточивший правила их проведения, в июле стартовал закон о распитии алкоголя в общественных местах, выросли размеры штрафов по многих пунктам, в довершении ко всему предполагается введение цензуры в Интернете. Однако сейчас поговорим о тонировке.
10 июля 2012, 07:00

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