Хитрые водители нашли способ обойти ужесточившийся закон о тонировке. В Нижнем Тагиле «креативщиков» уже немало (ФОТО)
Лето 2012 года стало одним из самых «строгих» периодов в жизни страны за последний год. Во-первых, был принят закон о митингах, всерьез ужесточивший правила их проведения, в июле стартовал закон о распитии алкоголя в общественных местах, выросли размеры штрафов по многих пунктам, в довершении ко всему предполагается введение цензуры в Интернете. Однако сейчас поговорим о тонировке.
10 июля 2012, 07:00