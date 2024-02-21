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Ушиб

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2024
Яркое солнце стало причиной аварии с пенсионеркой в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле водитель сбил 69-летнюю женщину на пешеходном переходе. Он ее не заметил, потому что ему в глаза светило солнце.
21 февраля, 13:21
2023
Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде
6 сентября 2023, 10:27
2019
В Екатеринбурге дорожный знак упал на голову ребенку
24 апреля 2019, 08:38
2018
45-летний мужчина и 6-летний ребенок были сбиты в Нижнем Тагиле 19 августа
19 августа 2018 года в Нижнем Тагиле были сбиты два пешехода.
20 августа 2018, 09:15
Травмы на каникулах: что важно помнить во время летнего отдыха?
24 июля 2018, 11:05
2017
Пятиклассник лишился 3 зубов после столкновения с велосипедистом в Екатеринбурге (ВИДЕО)
В Екатеринбурге ищут велосипедиста, который на полной скорости сбил пятиклассника. У мальчика раскрошены 3 коренные зуба, диагностированы ушиб и отёк лица.
16 октября 2017, 17:35
Патронажный врач из Екатеринбурга нанесла ребенку травму головы: начата проверка
6 августа 2017, 04:00
5-летний ребенок из Екатеринбурга получил травму ноги: на него упала часть школьного забора
Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку по факту травмирования пятилетнего ребенка фрагментом школьного ограждения.
22 мая 2017, 10:00
11-летняя велосипедистка из Екатеринбурга была сбита иномаркой (ФОТО)
29-летний водитель с 12-летним стажем вождения сбил в Екатеринбурге школьницу.
21 мая 2017, 05:20
Первоклассница из Екатеринбурга получила травму на уроке: на голову девочки упала решетка от светильника
Инцидент произошел в одной из екатеринбургских школ. Девочка получила травму при падении ей на голову светового оборудования, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».
19 января 2017, 05:20
2016
Два человека пострадали в результате ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
Авария с участием трёх автомобилей произошла 21 декабря в 18:15 в Нижнем Тагиле на перекрестке ул. Большая Гальянская – Уральский проспект.
22 декабря 2016, 07:15
Два водителя получили травмы: водитель Daewoo Matiz не уступила дорогу на неравнозначном перекрёстке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сегодня утром, на перекрёстке неравнозначных дорог в микрорайоне ГГМ, произошло столкновение автомобилей Daewoo Matiz и Citroen. В ГИБДД сообщили о двух пострадавших.
16 декабря 2016, 17:00
Две иномарки столкнулись в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле произошло ДТП: водитель авто «Джили», нарушив ПДД, совершил наезд на автомобиль, ехавший навстречу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД г. Нижнего Тагила.
14 ноября 2016, 14:20
8-летний ребенок пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле в результате столкновения ВАЗ-21102 и «Дэу Матиз» (ФОТО)
Нарушив правила проезда, 39-летний водитель ВАЗ-21102 стал виновником ДТП, сообщает Отдел ГИБДД.
28 октября 2016, 11:35
В Нижнем Тагиле был избит иностранец: родственники пострадавшего обвиняют сотрудника УФМС
О том, что его племянник в больнице, в редакцию TagilCity.ru сообщил дядя потерпевшего.
24 марта 2016, 13:05
2015
В Нижнем Тагиле 16-летний водитель сбил женщину с 2 детьми и скрылся с места ДТП (ФОТО, ВИДЕО)
В последние 10 лет в Нижнем Тагиле стало очень много автомобилей. Они заполонили не только дороги, но и дворы. В связи с этим в наши дни пешеходу надо проявлять удвоенное внимание для сохранения в целости своей жизни и здоровья. В этом убедилась жительница Нижнего Тагила — Ирина.
30 декабря 2015, 10:25
Ударил одноклассника ножницами: почему родителям третьеклассника из Нижнего Тагила не сообщили о травме ребенка?
Кто-то вспоминает школьные годы как лучшие в жизни, кто-то мечтает их скорее забыть. Практически у каждого в памяти есть набор эпизодов со школьными конфликтами. Спустя годы с трудом вспоминаешь, кто был прав, а кто виноват. А для педагогов эти разбирательства - ежедневная рутина. Но, относясь к ним как к обыденности, не забывают ли учителя о том, что под их опекой нежные детские души, которые так легко травмировать?
21 декабря 2015, 11:45
В Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского столкнулись две иномарки (ФОТО)
В эту среду, 16 декабря, произошло ДТП на Вагонке. Там во время поворота столкнулись «Daewoo Nexia» и «Mitsubishi Lancer».
18 декабря 2015, 13:45
В ДТП на Вагонке пострадала пенсионерка (ФОТО)
Вчера в 9:50 женщина, ехавшая на автомобиле ВАЗ-2112 по проспекту Вагоностроителей, совершила наезд на пенсионерку 1929 г.р.
14 августа 2015, 06:15
В Нижнем Тагиле в аварии на Индустриальной пострадала девочка-подросток (ВИДЕО)
Двумя неделями ранее на улице Индустриальной произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок. В минувшую пятницу из-за невнимательности взрослых травму получила девочка-подросток.
14 июля 2015, 03:10

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