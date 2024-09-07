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2024
Студентка ГИТИСа из Тагила сыграла главную героиню в сериале «Дашкина любовь»
7 сентября, 07:00
Обнаглевший УСМ, бизнес на грани разорения, битва за парковку и шашлыки под вопросом
5 апреля, 16:33
Лучшие шахматисты сражаются в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле начались XIII Всероссийские соревнования памяти Левитского — первого свердловского мастера. В состязании участвуют мальчики и девочки.
21 февраля, 07:36
2023
Деньги сами летят: астрологи назвали самые «денежные» знаки ноября
В ноябре четыре знака зодиака увеличат свои капиталы и разбогатеют. Астролог рассказала, кому именно повезет с деньгами в последний месяц осени.
23 октября 2023, 11:30
2017
Формула успешного интернет-магазина и эффективного управления компанией
Уже скоро, в следующий четверг, 1 июня в Нижнем Тагиле пройдет бесплатный федеральный семинар «Формула успешного интернет-магазина и эффективного управления компанией». Для участия в семинаре требуется только регистрация, количество мест ограничено. Из общего количества 60 мест осталось 14 свободных. Спешите регистрироваться, после набора людей регистрация закрывается, и Вы сможете попасть на следующий семинар только через полгода.
26 мая 2017, 05:45
2016
Банк «Югра» отметил 25-летие присутствия на банковском рынке страны и переехал в Москву (ФОТО)
О дальнейших планах развития финансового учреждения рассказал «Российской газете» его президент, Алексей Нефедов.
7 сентября 2016, 17:35
2015
2500 зрителей побывали в театре кукол в октябре на премьере спектакля по книге нобелевского лауреата
5 ноября 2015, 12:50
2014
Юный шахматист из Нижнего Тагила стал серебряным призером детского Кубка России
26 ноября 2014, 04:15
2011
Дзюдоисты и самбисты Нижнего Тагила показали, на что способны
24 мая 2011, 13:52
2009
Чтобы взять ипотечный кредит тагильская семья должна зарабатывать от 32-х тысяч.
А свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования составило обновленный портрет потенциального заемщика – с поправкой на финансовый кризис.
15 января 2009, 11:50

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