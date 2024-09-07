Формула успешного интернет-магазина и эффективного управления компанией

Уже скоро, в следующий четверг, 1 июня в Нижнем Тагиле пройдет бесплатный федеральный семинар «Формула успешного интернет-магазина и эффективного управления компанией». Для участия в семинаре требуется только регистрация, количество мест ограничено. Из общего количества 60 мест осталось 14 свободных. Спешите регистрироваться, после набора людей регистрация закрывается, и Вы сможете попасть на следующий семинар только через полгода.