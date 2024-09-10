Воспоминания

20 лет исполнилось с момента закрытия в Нижнем Тагиле крупного предприятия — цементного завода (ФОТО)

Двадцать лет назад в Нижнем Тагиле прекратил работать Нижнетагильский цементный завод, на котором в лучшие годы работало порядка 1500 человек. Тагильчанин Матвей, чьи старшие родственники когда-то работали на заводе, попросил редакцию TagilCity.ru рассказать о некогда процветающем предприятии, бывшем раньше гордостью Нижнего Тагила. Редакция TagilCity.ru решила узнать, каким был этот завод, и возможно ли его восстановление.