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Воспоминания

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2024
Взрыв на ЕВРАЗ НТМК, воспоминания о Маслякове и причины ЧП на Сибирской в Тагиле
10 сентября, 17:04
«Он был крестным отцом»: тагильские КВНщики вспоминают Александра Маслякова
10 сентября, 05:44
Шабашка, Винни-Пух и бриллиантовая рука: насколько хорошо вы знаете СССР
24 июня, 06:53
«Ну-ка, вспомним девяностые!»: тест о временах малиновых пиджаков и видеопроката
23 июня, 11:59
2023
Жительница Нижнего Тагила поделилась воспоминаниями о съемках фильма «Ненастье»
Жительница Нижнего Тагила Оксана поделилась своими воспоминаниями и впечатлениями от съемок сериала «Ненастье». В 2017 году съемки эпизода проходили в центре города.
8 ноября 2023, 14:42
Челябинский метеорит отметил 10-летний юбилей
Взрыв и прочерченный белый след над Челябинском появились 15 февраля 2013 года в 9:20 по уральскому времени. В зданиях повылетали стекла, люди пострадали от порезов, а муниципалитет оценил ущерб в миллиард рублей. Со дня падения метеорита прошло 10 лет.
15 февраля 2023, 10:06
О чем не хотят вспоминать ностальгирующие по СССР россияне
12 февраля 2023, 10:40
2016
Летопись ГДДЮТ пополнится воспоминаниями жителей Нижнего Тагила благодаря новому проекту дворца
9 декабря 2016, 09:15
20 лет исполнилось с момента закрытия в Нижнем Тагиле крупного предприятия — цементного завода (ФОТО)
Двадцать лет назад в Нижнем Тагиле прекратил работать Нижнетагильский цементный завод, на котором в лучшие годы работало порядка 1500 человек. Тагильчанин Матвей, чьи старшие родственники когда-то работали на заводе, попросил редакцию TagilCity.ru рассказать о некогда процветающем предприятии, бывшем раньше гордостью Нижнего Тагила. Редакция TagilCity.ru решила узнать, каким был этот завод, и возможно ли его восстановление.
22 апреля 2016, 14:15
Огромная лужа за школой №1 вызвала одобрение жителей Нижнего Тагила (ФОТО)
12 апреля 2016, 09:30
2015
В Нижнем Тагиле отметили День рождения комсомола (ФОТО, ВИДЕО)
30 октября 2015, 03:20

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